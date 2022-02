Jediné, co po celou dobu stavby zůstalo v obecní budově v provozu, je místní obchod s potravinami. Vedení obce nechtělo riskovat, že ztratí zákazníky. „Obchod chceme udržet. Je to součást občanské vybavenosti pro maminky s kočárky a seniory, aby nemuseli dojíždět za nákupy,“ myslí si Miloš Buroň. Blešno proto provoz obchodu dotuje. Provozovatel platí jen symbolický nájem korunu měsíčně, a navíc dostává roční dotaci sto tisíc korun, o kterou se rovným dílem dělí obec a Královéhradecký kraj.

Ostatně dotace pomohly Blešnu i se zaplacením přestavby úřadu. O podpoře 4,4 milionu korun rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj v červnu 2020 s tím, že stavba musí začít do konce září. Dalších 780 tisíc poskytl Královéhradecký kraj. Z výběrového řízení vzešla cena 10,5 milionu korun. Následovalo stěhování úřadu a knihovny. „Zhruba čtyři tisíce knih jsme uložili do prostor, které nám zdarma poskytla hradecká městská knihovna,“ říká Miloš Buroň. Stavba má být hotová v polovině letošního srpna. „Podle stavbyvedoucího by ale mohlo být hotovo už v červenci,“ věří Miloš Buroň.

Zatímco v přízemí bude obchod, úřad a knihovna, první patro zatím zůstane nevyužité. Obec zde ale plánuje vybudování tří bytů pro mladé rodiny. Dva mají být třípokojové a jeden jednopokojový. „Mohlo by to stát celkem 3 miliony korun. Čekáme, jestli stát vypíše dotace na zřízení obecních bytů. Byty je ale možné dodělávat postupně, o tom ale musí rozhodnout zastupitelé,“ vysvětluje Miloš Buroň. Za posledních deset let se nám zvýšil počet obyvatel o 100 lidí. „Díky blízkosti Hradce Králové a dobré dopravní dostupnosti mi týdně volají dva, tři lidé a ptají se na stavební parcely.“ dodává starosta Blešna.