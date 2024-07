Město Hradec Králové připravuje nový územní plán. Povinnou součástí celého procesu je také veřejné projednání upraveného návrhu. To se uskuteční 8. srpna od 15 hodin ve velkém sále budovy Adalbertina. Ústní jednání o návrhu bude spojené s odborným výkladem projektanta.

„Jedná se o důležitou součást celého procesu pořizování územního plánu. Je třeba zdůraznit, že v této fázi procesu je možné se vyjadřovat pouze k měněným částem upraveného návrhu územního plánu. Při opakovaném veřejném projednání nelze připomínkovat dříve diskutované a již odsouhlasené části, nad kterými byla v předchozí fázi učiněna společenská dohoda,“ říká v tiskové zprávě náměstek primátorky pro oblast územního plánování Adam Záruba.

Hradec připravuje nový územní plán od roku 2010. „Během loňského roku bylo dokončeno vyhodnocení veřejného projednání návrhu z roku 2016. Na základě výsledků vyhodnocení projektant, kterým je autorské sdružení architektů Tomáš Vymetálek a Patrik Kotas, návrh územního plánu upravil. V druhé polovině června jsme tak mohli vypsat opakované veřejné projednání upraveného návrhu,“ doplnil Záruba.

K návrhu nového územního plánu mohou občané podat námitky či připomínky. „Veřejnost se může k upravenému návrhu územního plánu vyjádřit písemně, formou námitky nebo připomínky, a to pouze k měněným částem. Pokud se vše bude vyvíjet příznivě, mohl by Hradec mít nový územní plán do dvou let,“ sdělila v tiskové zprávě mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

Výsledky opakovaného veřejného projednání se poté vyhodnotí. „V případě, že z něj nevyplynou žádné další podstatné úpravy, bude možné návrh územního plánu připravit zastupitelům města ke schválení a k vydání. Pokud by ale z vyhodnocení vzešla potřeba udělat ještě nějaké podstatné úpravy, bude je samozřejmě nutné zajistit další úpravou návrhu územního plánu. Celý proces bychom, v souladu se stavebním zákonem, pak museli ještě opakovat, tedy znovu připravit další opakované veřejné projednání. Tím by se navíc prodloužila i doba jeho vydání,“ upřesňuje náměstek Záruba.

Hradecká radnice připravila i pomocné podklady pro snadnější orientaci v upraveném návrhu nového územního plánu. K dispozici jsou na webových stránkách Hradce.

K návrhu územního plánu může do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání každý uplatnit své připomínky. Námitku ale mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nový územní plán připravuje také Chlumec nad Cidlinou. Veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 7. srpna od 14 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v 1. patře. Také ke změnám chlumeckého územního plánu mohou občané podat písemné připomínky či námitky.

Návrh územního plánu a také formulář k připomínkám či námitkám je k dispozici na webových stránkách Chlumce.