Některá podání mají formu jednoduchých připomínek, jiná obsahují i desítky bodů. „Dokumenty jsme zatím procházeli pouze zběžně, každopádně už teď můžeme říct, v jakých lokalitách se vyskytují četnější námitky. Jsou to například Svinary, Malšovice, Pouchov nebo Plotiště. Vypadá to ale, že zde máme i katastrální území, ve kterých je situace společensky uzavřená, takovým je třeba Roudnička. Je však potřeba připomenout, že prvotním hlediskem při vyhodnocení bude, zda bylo podání učiněno k předmětu projednání, tedy k provedeným podstatným úpravám, či nikoliv,“ říká náměstek Záruba.

Radnice slibuje, že se se všemi námitkami a připomínkami bude snažit vypořádat co nejdříve. Přípravě nového územního plánu se bude věnovat až osm zaměstnanců magistrátu města. „Věřím, že kolegové dělají a budou dělat vše, co je v jejich silách, aby proces plynule pokračoval. Pokud z vyhodnocení všech podání nevyplynou podstatné úpravy, mohli bychom už navázat další fází, tedy přípravou návrhu územního plánu k vydání hradeckými zastupiteli,“ dodává náměstek Záruba.

Pokud by z vyhodnocení námitek vyplynula potřeba podstatné úpravy, muselo by se podle Záruby uspořádat další opakované veřejné projednání. To by mohlo celý proces prodloužit. V současnosti ale radnice stále počítá s tím, že by nový územní plán mohl být vydaný přibližně do dvou let.

Tříhodinovou prezentaci posledních změn v územním plánu 15. srpna sledovalo zhruba 150 lidí. S návrhem se lidé mohou seznámit i na webu magistrátu, a to už od půlky června.

Poslední změny v návrhu územního plánu se týkají hlavně koridorů pro dopravní infrastrukturu. Zpřesnil se koridor pro severní tangentu, jižní spojku, jižní propojení novou Pražskou. V návaznosti na zpřesnění dopravních staveb se změnily i koridory pro technickou infrastrukturu. „U koridorů pro severní tangentu se dotahovaly návrhové plochy, které vyplňují prostor mezi severní tangentou a stávající zástavbou,“ vysvětlil za autory architekt Tomáš Vymetálek.

Adam Záruba kromě dopravních koridorů zmiňuje i jiné změny: „Další věc je nové řešení severní zóny, kde jsme připravili studii, jak by to území mohlo vypadat, a to se promítlo do územního plánu. Dále došlo k redukci zástavby ve Svinarech a v Plotištích, což jsou asi nejrazantnější vstupy do původně navrhovaných poměrně rozsáhlých ploch pro novou zástavbu.“

V posledním návrhu také z územního plánu vypadla územní rezerva pro přeložení železniční trati na Prahu. „Ta byla v minulé fázi projednání předmětem mnoha připomínek a námitek. Vzbuzovala velký odpor v minulosti, takže byla vypuštěna,“ dodal náměstek.

Nový územní plán připravuje také Chlumec nad Cidlinou, také tam se v srpnu konalo jeho veřejné projednání.

