„Poslední změny se týkají hlavně koridorů pro dopravní infrastrukturu. Zpřesnil se koridor pro severní tangentu, jižní spojku, jižní propojení novou Pražskou,“ vysvětlil za autory architekt Tomáš Vymetálek. V návaznosti na zpřesnění dopravních staveb se změnily i koridory pro technickou infrastrukturu. „U koridorů pro severní tangentu se dotahovaly návrhové plochy, které vyplňují prostor mezi severní tangentou a stávající zástavbou,“ popsal Vymetálek.

Nový územní plán město připravuje už od roku 2010. Ve čtvrtek představené změny jsou pak podle autorů jen minimální oproti návrhu z roku 2016. „Nejedná se o zásadní věci, který by nějak měnily směr, kterým se územní plán ubírá,“ dodal Tomáš Vymetálek.

Podobně hodnotí změny v návrhu územního plánu i náměstek primátorky Adam Záruba. Ten kromě dopravních koridorů zmiňuje i jiné změny: „Další věc je nové řešení severní zóny, kde jsme připravili studii, jak by to území mohlo vypadat, a to se promítlo do územního plánu. Dále došlo k redukci zástavby ve Svinarech a v Plotištích, což jsou asi nejrazantnější vstupy do původně navrhovaných poměrně rozsáhlých ploch pro novou zástavbu.“ V posledním návrhu také z územního plánu vypadla územní rezerva pro přeložení železniční trati na Prahu. „Ta byla v minulé fázi projednání předmětem mnoha připomínek a námitek. Vzbuzovala velký odpor v minulosti, takže byla vypuštěna,“ dodal Adam Záruba, který je od roku 2021 zastupitelem pověřeným přípravou územního plánu.

Lidé mohou návrh připomínkovat už jen necelý týden

Proti posledním změnám se mohou lidé ohradit do 15. srpna. „Je třeba zdůraznit, že v této fázi procesu je možné se vyjadřovat pouze k měněným částem upraveného návrhu územního plánu. Při opakovaném veřejném projednání nelze připomínkovat dříve diskutované a již odsouhlasené části, nad kterými byla v předchozí fázi učiněna společenská dohoda,“ vysvětluje Adam Záruba, který má na starost oblast územního plánování města. Současně ale platí, že připomínky podané v roce 2016 stále platí. Návrh územního plánu si lidé mohou prohlédnout na webových stránkách města. Nejlépe jsou novinky rozpoznatelné na rozdílových výkresech.

„Veřejnost se může k upravenému návrhu územního plánu vyjádřit písemně, formou námitky nebo připomínky, a to pouze k měněným částem,“ upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Nový územní plán by mohl být v ideálním případě schválený do konce příštího roku. Závisí ale na počtu a důležitosti podaných připomínek, ale i rychlosti projektantů, či zastupitelstva. „Je tady hodně neznámých, ale já pořád doufám, že se to stihne. Pokud by se schvalování protáhlo, pak věřím, že to stihneme v tomto volebním období,“ dodává Adam Záruba.