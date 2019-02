Nový výtah poslouží hlavně starším lidem

Chlumec nad Cidlinou – Zdejší zdravotní středisko, které patří městu, je v provozu osmnáct let. Proto tu nyní vyměňují rozvody teplé vody a do konce roku by se mělo dostat také na nový samoobslužný výtah.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/Jan Jelínek