Nejdřív to ale s návratem ptáků z dalekého jihu noc nadějně nevypadalo. „V polovině dubna se vrátil se čáp, který tam pobyl dva dny. Už jsme měli radost, ale najednou zase odletěl,“ líčí napínavé pozorování Zdeněk Solar, který komín sleduje přes řeku Cidlinu ze svého domku. Naštěstí ale vše dobře dopadlo, líčí muž, který se zasadil za návrat hnízda na místo, které chlumečtí čápi obývají už čtyři desítky let: „Byli jsme zklamaní, že se mu nelíbí. Ale za pár dní se zase vrátil a během jednoho dne přiletěla i jeho partnerka.“

Nakonec se o strategické místo nad východočeským městečkem svedla i ptačí bitva. „Pár odrážel i útoky ostatních čápů, kteří hledali hnízdo. Většinou to jsou mladí čápi, kteří ještě nemají stále místo. Třeba přiletěli tři a kroužili nad hnízdem, postupně nalétávali, byla to učiněná vzdušná bitva. Ale naši čápi si domov ubránili a teď už je tam klid,“ říká Zdeněk Solar. A bylo oč bojovat. Nové hnízdo z plechu a oceli má průměr 2,4 metru a lemuje ho cimbuří připomínající hradní věž.

FOTO, VIDEO: Čapí hnízdo v Chlumci zdobí ukrajinská vlajka

Solarovi se pak těšili i z ptačích námluv, které provází typické klapání zobáků. „To klapání je součást toku. Spousta ptáků má v době páření nejrůznější rituály,“ vysvětluje ornitolog David Číp ze Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři, který pomáhal nové hnízdo navrhnout: „Není to pravidlem, že když se hnízdo zničí, že se ptáci vrátí. Naštěstí v Chlumci bylo zničené v době, kdy už odletěli do zimovišť a dobře to dopadlo.“

Chybělo málo a čápi mohli na místě svého dlouholetého sídla najít jen očouzený komín. Hnízdo totiž loni v září shořelo při ničivém požáru v napůl opuštěném průmyslovém areálu. Těsně po odletu stěhovavých ptáků tam vzplály tři budovy a se zuřícím živlem bojovalo dlouhé hodiny 15 jednotek hasičů. „Už jsme slavili, že se požár dál nerozšířil a najedenou v půl deváté večer hnízdo vzplálo,“ vzpomíná Zdeněk Solar. V Chlumci žije od roku 1981: „Léta jsem čápy sledoval. Kdy přiletěli, kdy měli mladé, tak mi to bylo strašně líto, že jsem i jako starý chlap uronil slzu,“ vzpomíná prošedivělý muž. Ještě večer po požáru se rozhodl, že se hnízdo musí do jara vrátit na své místo. Do sbírky se postupně zapojila místní základní škola, radnice, podnikatelé a chlumečtí občané. Výroba nového domova pro jeden z chlumeckých symbolů stála nakonec 130 tisíc korun a hnízdo na místo za účasti místních školáků vracely začátkem března dva jeřáby.

Nadšenci tunningu přišpěli do státní kasy 41 tisíci

Do shánění peněz na obnovu hnízda se zapojily i děti z místní základní školy. Škola zařadila čapí témata do výuky, děti navrhly logo, kalendář nebo trička se speciálním potiskem. Peníze na výrobu dala radnice a výtěžek z prodeje pak putoval na výrobu nového ptačího domova. „Jsme moc rádi, že se na komín vrátili. Děti z toho mají opravdu radost. Osudy čapí rodinky dál sledujeme, třeba při přírodopisu z oken školy dalekohledem,“ vysvětluje ředitelka školy Jana Bernartová. Čapí kalendář navržený místními žáky dokonce uspěl na celostátní soutěži kalendář roku.

Návratem čápů na tovární komín se zachovala jedna hezká chlumecká tradice. „Čapí párek už hnízdo vylepšuje, každou chvíli přiletí třeba s chumáčem suché trávy v zobáku,“ pokračuje v popisu svých pozorování Zdeněk Solar. Teď už ptáci zřejmě sedí na vejcích a senior se nemůže dočkat, až vyvedou mladé: „Máme z toho všichni radost, sleduje to hodně lidí. Je to součást našeho města.“ Mimochodem ptačímu samci říká důvěrně Pepík, protože právě na Josefa se tato úžasná zvířata do Chlumce obvykle vrací.