Své funkce budou obhajovat nezávislý kandidát Jaroslav Malý, Miroslav Antl z hnutí Za Občany a Jan Sobotka za hnutí STAN. Zatímco první dva jmenovaní dokončují svůj šestiletý mandát, Sobotka v Senátu strávil po doplňovacích volbách v roce 2018 jen dva roky. Ze statistik vyplývá, že vůbec nejaktivnějším senátorem z kraje je Martin Červíček (ODS). Zástupce Náchoda v horní komoře parlamentu chyběl v posledních dvou letech jen u čtyř procent hlasování a zúčastnil se do poloviny letošního roku 19 schůzí.

Osmnácti schůzí se zúčastnil Miroslav Antl, sedmnácti Tomáš Czernin (TOP 09) a Jan Sobotka, nejmenší účast na schůzích pak zaznamenal Jaroslav Malý, jenž byl na čtrnácti. Větší rozdíl je v účasti na hlasováních. Vysoký podíl neúčasti zaznamenal Miroslav Antl a Jaroslav Malý.

Antl chyběl u 35 procent hlasování, Malý dokonce u 43 procent. Zejména u Antla nejde o nic nového. Za celý svůj šestiletý mandát totiž chyběl u více než poloviny všech hlasování. Sám Antl ale trvá na tom, že na důležitých hlasováních nechybí. „Moje docházka je jedna z nejlepších, neb tam jako předseda výboru bývám velice často,“ uvedl Antl. Za zásadní považuje práci ve výborech a v regionu.

Zajímavé je i porovnání asistentů. Zatímco Antl s Czerninem si vystačí s jedním asistentem, Malý se Sobotkou mají tři a Červíček dokonce pět. Měsíčně pak téměř všichni senátoři z kraje vykazují náhrady na asistenty ve výši přes 50 tisíc korun měsíčně. Výjimkou je Jan Sobotka, který na asistenty bere 38 tisíc měsíčně.

Hradeckou debatu vynechal favorit

V hradeckém volebním obvodu se v úterý večer uskutečnila debata kandidátů pořádaná spolkem Mluvme spolu. Pozvání přijalo původně sedm kandidátů, na poslední chvíli se ale omluvil největší favorit Jiří Mašek z hnutí ANO. Zhruba padesátka diváků se i tak dočkala zajímavých názorů. Například když člen senátorského klubu vládní ČSSD Jaroslav Malý kritizoval vládu za chyby v boji proti koronaviru. Nebo když se kandidát ODS Pavel Staněk vymezil proti kumulaci funkcí.

„Senátor je funkce na plný úvazek. Když ji politik bere vážně, moc času na jiné angažmá už nemá,“ řekl Staněk. Paradoxní je, že právě jeho stranický kolega z Královéhradecka Martin Červíček zároveň vykonává post senátora a prvního náměstka hejtmana.

V krajských volbách nyní jako lídr ODS dokonce kandiduje na hejtmana. Kandidát Trikolory Petr Brábník zase vysvětloval, proč chce do instituce, kterou by chtěl jeho stranický šéf Václav Klaus mladší zrušit. Na Senát má prý odlišný názor. Pro zrušení Senátu se nedávno vyjádřil i krajský lídr ANO Jaromír Dědeček. Co na to říká poslanec za ANO Jiří Mašek, který by se chtěl do Senátu po volbách přesunout, se ale diváci kvůli jeho neúčasti nedozvěděli.

Kandidáti na Hradecku: Jaroslav Malý (NK), Pavel Vacek (Piráti), Jiří Mašek (ANO), Jan Holásek (HDK,TOP, LES, SZ, Senátor 21), Pavel Staněk (ODS), Lubomír Štěpán (KSČM), Jan Čáp (KDU-ČSL), Markéta Pakandlová (SPD), Petr Brábník (Trikolóra), Igor Indrák (NK), Vladimír Dryml (Zdraví Sport Prosperita)



Kandidáti na Rychnovsku: Jan Grulich (TOP 09), Miroslav Antl (Za občany), Drahoslav Chudoba (NK), Josef Lukášek (KSČM), Vladimíra Lesenská (SPD), Jiří Matoušek (Trikolóra), Jana Drejslová (ODS), František Mencl (ČSSD)



Kandidáti na Trutnovsku: Jan Jarolím (ANO) Jan Sobotka (STAN), Klára Sovová (ODS), Michal Slavka (SPD)