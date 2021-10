V plném proudu je v těchto dnech moštovací sezona. Oproti předchozím rokům začala letos na mnoha místech o něco později, protože jablka vzhledem k letošnímu počasí dozrávala o něco později. Úroda jablek přesto není podle místopředsedy Východočeské ovocnářské unie Petra Kareše vůbec špatná.

„V některých oblastech se jich sice urodilo méně, na většině míst se ale dá hovořit o standardní úrodě,“ říká Kareš. Ačkoliv na stromech je jablek docela dost, horší je to s jejich kvalitou. Chladnější léto a vlhko totiž přálo škůdcům. „Kdo jabloně pořádně neošetřil, tak ta jablka úplně kvalitní nemá,“ soudí Kareš.

Víc jablek už bychom nezpracovali

Protože kvalita jablek není letos úplně ideální, hodně lidí se obrací právě na moštárny. Právě zmoštování jablek je jednou z mála smysluplných cest, jak lze letošní úrodu využít. Oproti loňsku většina moštáren v kraji lehce zdražila. Důvodem je růst cen energií i práce. Nejde však o nic dramatického. A zájem lidí kvůli cenám rozhodně neopadl. Naopak.

„Nabíráme pokaždé tunu jablek, protože více bychom v našich personálních podmínkách nedokázali slisovat. Tuna se ale pokaždé naplní,“ popisuje vedoucí moštárny v hradecké Topolově ulici Marie Mádlíková. Problém není u nedostatku zájmu ze strany zákazníků, jako spíš u brigádníků, kteří by s moštováním pomáhali. „Upřímně říkám, že se nám funguje špatně. Mám nedostatek lisařů a náš průměrný věk je nějakých 80 let. Letos proto moštujeme jenom šest pondělků.,“ přiznává Mádlíková. Například v Hradci se kromě Slezského Předměstí moštuje třeba na Pouchově nebo na Pláckách. Tam minulý týden vymoštovali skoro 1400 litrů za jediný den.

Obecně přitom platí, že z jednoho kilogramu jablek vznikne asi půl litru moštu. Na Pláckách mají i dostatek personálu. „Hodně jsme to u nás za posledních pět let omladili. Průměrný věk moštařů je u nás pod 50 let,“ vypráví šestatřicetiletý Václav Kahl. Ani v moštárně na Pláckách podle něj letos rozhodně nemají o jablka nouzi. Obecně platí, že pokud máte o moštování zájem, měli byste do moštárny předem zavolat. Každá má totiž jinou provozní dobu a možnosti. Sezona moštů zpravidla trvá do konce října.

Palírny moc důvodů k radosti nemají

Pokud dáváte přednost před moštem pálenkám, můžete své ovoce dovézt do některé z palíren. Kromě calvadosu je tam nejčastější pálenkou ta ze švestek – slivovice. Jenže právě letošní úroda švestek určitě nedělá majitelům palíren radost. Například známá likérka Rudolf Jelínek letos ohlásila nejmenší sklizeň za posledních 10 let. „Švestek je letos opravdu málo v celém Česku. Některé odrůdy letos úplně vysadily,“ potvrzuje i místopředseda Východočeské ovocnářské unie. Ideální podle něj není letos ani situace u hrušní. Hrušek je podle něj aktuálně obecně méně v celé Evropě.

Přivézt musíte čisté ovoce

Pokud chcete využít služeb moštáren, musíte přivézt pouze čistá jablka, která nesmí být nahnilá. Většina moštáren nemá dané minimální množství jablek. „Když přišel pán s jedním košíčkem, litr jsme mu z toho vymačkali, ale nekoukali jsme se na něj moc hezky,“ říká Kahl.