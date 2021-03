Během několika příštích dnů bude jasno o tom, zda dojde v Hradci Králové k vytvoření nové koalice.

Opoziční strany Hradecký demokratický klub (HDK), Piráti, Koalice pro Hradec (KPH) a Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ) předložily ODS konkrétní návrh na rozdělení míst v městské radě. Podle společného návrhu opozice se má novou primátorkou stát předsedkyně HDK Pavlína Springerová.

Její strana jakožto ve volbách nejúspěšnější subjekt z plánované pětikoalice, by měla mít v radě celkem tři zástupce. Naopak ODS by si pohoršila ze současných čtyř radních na dva. Stejný počet radních by připadl Pirátům, kteří na podzim roku 2018 získali od voličů prakticky stejný počet hlasů jako ODS. Jeden radní by pak připadl KPH a ZPHZ.

Na tahu jsou nyní občanští demokraté, kteří po nedělní schůzce požádali ostatní strany o několik dní na rozmyšlenou.

"Přijetí tohoto návrhu by znamenalo ztrátu současného postavení ODS, takže jej musíme projednat s členskou základnou. Podle dosavadních ohlasů je to varianta velmi obtížně přijatelná. Jednáme ale dále, Hradec Králové potřebuje fungující vedení v důstojném obsazení," nabídl pohled ODS Martin Soukup.

Martin Soukup.Zdroj: archiv M. Soukupa

Jenže čas na promýšlení se straně rychle krátí. "Vědí, že čas, který jsme si jako opozice definovali, na konci týdne vyprší. Měli jsem domluvené s ODS dva termíny jednání – ve středu večer a v pátek odpoledne. Od nedělní schůzky od nich ale nemáme žádnou zpětnou vazbu, takže těžko říct jestli se nějaké jednání vůbec uskuteční," řekla Deníku Pavlína Springerová a dodala, že ohledně možnosti dohody začíná být spíš pesimistkou.

Podobně hovoří i předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal. I ti chtějí mít jasno do konce týdne. Jednat stále dokola o tom samém nemá podle něj cenu.

"Pokud je u ODS skutečná vůle skončit s koalicí podporovanou komunisty, tak dohoda bude rychlá. Všechny ostatní strany si vyjasnily pro a proti všech myslitelných variant a jsou připraveni nalézt konsenzus. ODS to ještě neudělala, vrací například stále do hry pana Bláhu jako náměstka, který je ale pro všechny ostatní nepřijatelný," popsal jednání Dohnal.

Zřejmé je, že ODS by v pětičlenné koalici nemohla udržet stejný počet radních jako má nyní. Podle opozice by navíc měl ve funkci skončit kromě investičního náměstka Jiřího Bláhy (ODS) i primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

"Je to tak, nová koalice musí přinést i personální obměnu," uvedla uvažovaná Hrabálkova nástupkyně Pavlína Springerová.

Podle Martina Soukupa je ODS na křižovatce. Jenže žádná z variant nevede zrovna ideálním směrem. Dohodou s opozicí ztratí ODS podstatnou část vlivu na radnici a jejich současná menšinová koalice s hnutím ANO je zase nad propastí kvůli podpoře komunistů.

„Pokud se do příštího jednání zastupitelstva nepodaří najít řešení, požádám zastupitele ve vedení města, kteří jsou členy ODS, aby z této koalice neprodleně odešli,“ vzkázal do Hradce krajský předseda ODS Ivan Adamec poté, co menšinová koalice ODS a hnutí ANO prosadila změny ve vedení města právě díky hlasům KSČM.

Na tom, že v koalici závislé na podpoře KSČM nemohou zůstat, se pak usnesla i oblastní rada ODS.