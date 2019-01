Hradec Králové - Několik bytových domů by mohlo vyrůst na nezastavěné ploše u kongresového centra.

Volné prostranství poblíž Aldisu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Vážný zájem o nezastavěné pozemky u kongresového centra Aldis ve východočeské metropoli projevila další společnost. Kromě ČSOB by na pozemku chtěla začít stavět společnost Enteria z Pardubic. Na ploše by tak v následujících letech mohlo vyrůst několik bytových domů.

„Před rokem přišli s něčím, co se nám vůbec nelíbilo, takové čtyři domy, které by postupně stavěli devět let, a bylo by to dlouho rozkopané. Tohle je skutečně kvalitativně někde jinde a řeší to celé území," uvedl primátor města Zdeněk Fink. Bydlení by zde podle jeho předběžných odhadů mohlo nalézt až 150 lidí.

Firma jedná o koupi pozemků

Celý projekt je v současné době ve fázi studie. V tuto chvíli město ani neví, kolik bytů by v lokalitě mohlo vzniknout, jaké budou celkové náklady na jejich vybudování či kdy by mohla stavba začít. Podle primátora Finka má firma pozemky zatím pronajaté, do budoucna by si je měla od radnice koupit.

V lokalitě kongresového centra Aldis vyrostlo už v minulosti například zákaznické centrum firmy T-Mobile, budova firmy Gist či sídlo katastrálního úřadu.

Plánů na zastavění pozemku bylo v minulosti víc, ale pokaždé ztroskotaly. Například teplická firma Betonstav plánovala výstavbu víceúčelové budovy, objevil se také záměr na stavbu hotelu a dvou bytových domů. Hovořilo se také o plánu kongresového centra přestavět nevyužitou budovu bývalé krajské odborové rady na hotel, nyní je podle vedení královéhradeckého radnice několik let chátrající objekt na prodej.

U Aldisu bude stavět také ČSOB

V letošním roce se magistrát dohodl na prodeji pozemků v lokalitě se společností ČSOB, která chce ve městě postavit novou budovu. Práci by v ní mohlo najít až 1000 zaměstnanců. Firma už dříve uvedla, že stavební povolení chce získat nejpozději do roku 2020.