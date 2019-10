O stavbu lávky se hlásí jediná firma

Ve čtvrtek dopoledne vypršel termín pro podávání nabídek do třetího tendru na lávku přes Labe u hradeckého Aldisu. Přihlásila se jediná firma. Její nabídku teď bude posuzovat hodnotící komise.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK