Od sobotního rána pokračují práce na frekventované křižovatce u obchodního centra Futurum. Řidiči se tak podobně jako minulý víkend musí připravit na komplikace. Průjezd přes křižovatku po silnici I/35 v ulici Brněnská bude v obou směrech možný jen jedním jízdním pruhem.

Křižovatku u Futura čeká příští týden rekonstrukce | Foto: Krajský úřad královéhradeckého kraje

Stejně jako před týdnem nebude možný průjezd z Mrštíkovy ulice do ulice Jana Masaryka a naopak. Z Mrštíkovy ulice budou moct řidiči odbočit pouze doprava ve směru k hotelu Garni, z ulice Jana Masaryka můžete vyjet pouze doprava směrem k supermarketu Lidl. Práce přinesou omezení i pro některé linky MHD. Práce by měly být hotové do nedělního večera.