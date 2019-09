Základní organizace Českého svazu chovatelů Třebechovice pod Orebem hlásí, že exotáři o víkendu pořádají výstavu exotického ptactva.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

V sobotu 21. září bude otevřeno od 8 do 17 hod. a v neděli 22. 9. od 7 do 16 hodin (v tentýž den se uskuteční také chovatelská burza v cca 10 kilometrů vzdáleném Týništi nad Orlicí). Třebechovická výstava se koná na konci Hradecké ulice u bývalého Invatesu, odbočka do ulice Za Drahou. Parkování zdarma je zajištěno přímo u areálu.