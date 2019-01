Hradec Králové – Kauza sporného výběru nového majitele budovy po obchodní akademii má pokračování. Radní v úterý doporučili zastupitelům, aby nerušili svůj původní verdikt a objekt prodali za milion hotelové škole v Třebechovicích pod Orebem.

Obchodní akademie | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Bylo to opravdu těsné, rozhodl jediný hlas,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Pavla Finfrlová.



O kupci zastupitelé rozhodli začátkem letních prázdnin s tím, že do dvou měsíců bude uzavřena kupní smlouva. Radnice však poté začala jednat s dalším uchazečem, Českou zemědělskou univerzitou Praha, a „hotelovka“ dodnes dokument nemá k dispozici.



„Rada navrhla prodloužit termín na doladění smlouvy do konce roku. Bude záležet na zastupitelích, jak se k tomu postaví,“ řekla Finfrlová. Pokud zastupitelstvo zruší svoje původní rozhodnutí, začne radnice kupce hledat znovu. Už počtvrté.



„Lituji toho, že příslušný odbor pod bývalým vedením nesplnil usnesení zastupitelstva. Mohli jsme si ušetřit řadu kotrmelců,“ dodala.