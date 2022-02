Tabulková čokoláda, pralinky, horká čokoláda, marcipán, čokoládový likér, wafle, čokoládový burger, nugát, čokoládový kebab, jablka v čokoládě a mnohé další sladkosti, dezerty a delikatesy. Přijďte si od 18. do 20. února vychutnat oblíbený Valentýnský čokoládový festival do OC Futurum Hradec Králové.

Ilustrační foto | Foto: archiv organizátorů

Čeká vás na tři desítky obchůdků, cukráren a výrobců. Vedle pestré nabídky sladkostí bude víkend věnovaný také tematickému doprovodnému programu. Vstupné je pro všechny milovníky čokolády zdarma. V pátek můžete na festival zavítat od 14:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 17:00 hodin.