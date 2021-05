Jasnou většinou schválili záměr rekonstrukce areálu a principy spolupráce s firmou Kubík, která na místě postaví bytové domy, obchodní pasáž či podzemní parkoviště. Město pak opraví parter. Městská investice by měla činit maximálně 30 milionů korun.

O rekonstrukci areálu se v Hradci Králové hovoří už minimálně 10 let. Za socialismu šlo o přirozené centrum Moravského předměstí a ještě po revoluci byla Hvězda fungující obchodní pasáží. V posledních 20 letech však odtud zmizela většina obchodů a služeb. Přibyla naopak rez na zábradlích, posprejované výlohy nebo oloupaná dlažba. Dlouhodobě uzavřené prostory bývalých obchodů opravdu působí jak z hororového filmu a tristní vzhled místa se může v mnohém rovnat s nedalekou Benešovou třídou. Nejdéle za dva roky by se to ale konečně mělo začít měnit. V ideálním případě už příští rok chce s rekonstrukcí areálu začít společnost Kubík, která podstatnou část areálu vlastní.

"Ano, prioritním investorem je společnost Kubík, která tam chce realizovat bytové domy plus občanskou vybavenost. Město si vzalo za úkol, že vybuduje parter. Stanovili jsme si finanční limit 30 milionů korun. Jsem rád, že bylo dohody dosaženo," řekl Deníku investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Na podporu projektu vystoupil na jednání zastupitelstva i majitel soukromé společnosti Martin Kubík. Ten ještě nedávno plánoval, že v areálu vybuduje své velké obchodní centrum. Loni v létě plán upravil.

"Měl by tam měl vyrůst polyfunkční dům s podzemním parkovištěm. V přízemí by měly být obchody, v patře byty a nad tím mezonetové byty se zelenou střechou," informoval už loni na podzim předseda výboru pro územní plánováni Oldřich Vlasák (ODS). Celkem má v areálu vzniknout více než sto bytů v pěti nadzemních podlažích. Minulý týden svůj projekt představil všem zastupitelům sám Kubík. Vysvětloval především plánované řešení parkování v lokalitě. "Počítáme s vybudováním 167 parkovacích míst. Z toho 82 vznikne na povrchu a 85 v podzemí pod objektem," vysvětil Kubík s tím, že větší počet parkovacích míst v podzemí komplikuje vysoká hladina podzemní vody. Podporu vyjádřili projektu i opoziční zastupitelé. "Ten záměr je velmi dobrý z urbanistického pohledu, protože vrací nákupy na sídliště. Nenutí lidi vyjíždět do velkých marketů za město a zatěžovat dopravu. Investor zároveň splnil i přísné podmínky města na počet parkovacích míst," řekl bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK).

Zcela zmizet by z prostoru areálu Hvězda měly zrezivělé rampy a terasy. Město by se mělo postarat o celkovou rekonstrukci místního náměstíčka. Železobetonové rampy jsou dlouhodobě v havarijním stavu. Loni v létě město provedlo základní opravu, jejich životnost tím ale prodloužilo jen o několik let. Pokud by se neuskutečnil celý plánovaný projekt, musela by radnice vynaložit dle odhadu odboru správy majetku až 23 milionů korun právě na opravu železobetonových ramp.