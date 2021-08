Obyvatelé Opatovic nad Labem mají tu výhodu, že to mají hned do dvou krajských měst, co by kamenem dohodil. Z polohy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ale plynou i nevýhody. Jednou z nich je například hustá doprava. Proto Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před osmi lety vybudovalo obchvat, který měl obci ulevit, a stará Hradubická silnice se zaslepila. Doprava v Opatovicích ale ještě více narostla, jelikož si obcí začali zkracovat cestu řidiči jedoucí z Hradce Králové k dálnici D11 a opačně.

„Co přinesl obchvat? Paradoxně navýšení dopravy v obci. V době Hradubické obcí projíždělo 2,5 tisíce aut denně, nyní nám tu projíždí o 7 tisíc vozů navíc, které jezdí přes slepou ulici, benzinovou pumpu a vjíždějí do středu obce,“ popsal starosta Opatovic Pavel Kohout.

„Je tu opravdu hodně velký provoz, ráno se tu nedá absolutně přejít silnice, ale ani mimo špičku to není bezpečné,“ postěžovala si obyvatelka Opatovic Lenka Faltusová. Nyní už je situace neúnosná a obec proto vyvolala jednání s oběma kraji a s ŘSD.

Na jednání přišel Pardubický kraj s řešením, že by se obnovila stará státovka vedoucí okrajem obce. Poté by na ní navázal nový úsek, který by spodem protnul novou silnici I/37 mezi Hradcem a Pardubicemi a táhl by se dál podél Sika. Za obchodem by se silnice napojila na velkou okružní křižovatku.

Jak vypadala situace před otevřením obchvatu:

Situace před otevřením čtyřpruhu v roce 2006Zdroj: Mapy.cz

„V takovém případě, jako jsou Opatovice nad Labem, by se mělo jednat ideálně ihned. Proto se mi navrhované řešení líbí. Osm set padesát metrů dlouhá spojnice by byla rychlým a účelným řešením,“ podpořil projekt náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pardubického kraje Michal Kortyš, který našel zastání také u kolegy z Královéhradeckého kraje.

„Tato dopravní úprava, byť na území Pardubického kraje, by významně snížila hustotu silničního provozu zejména v Hradci Králové. Toto řešení by zároveň pomohlo plynulosti provozu mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem směrem na Pardubice i s napojením na D11,“ odůvodnil své kladné stanovisko radní Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy a majetku Václav Řehoř.

Situace Opatovic dnes:

Situace dnesZdroj: Mapy.cz

S velkým nadšením ale návrh nepřivítalo vedení Opatovic, rada obce toto řešení odmítla hned z několika důvodů. „Pokud přistoupíme k této variantě, odřízneme tím od zbytku obce Klášterní ulici, z níž by se obyvatelé nemohli ani dostat na druhou stranu,“ upozornil starosta. Další velký problém vidí v tom, že nová silnice by u Sika protnula cyklostezku. „Ta je pro Opatovice i okolní obce důležitá, protože se bude napojovat na Labskou stezku,“ dodal Kohout.

Ulice V Mlejnku (červeně)Zdroj: Mapy.czVedení obce vidí řešení jen ve dvou projektech, na nichž pracuje ŘSD. Oba jsou ale během na dlouhou trať. Prvním je dodělání všech nájezdů a sjezdů na silnici I/37 mezi Opatovicemi a Vysokou nad Labem a druhým je vybudování propojky od mimoúrovňové křižovatky u Březhradu kolem hradecké čističky odpadních vod k ulici V Mlejnku.

„Tato spojka by zabezpečila dopravní obslužnost celé jihovýchodní části Hradce Králové. Pokud by silnice dnes existovala, vychází z propočtů, že by tam jezdilo 11 tisíc vozidel, do budoucna to bude až 15 tisíc aut,“ podpořil tuto variantu Kohout.