„Dřív jsem chodil každý den, teď už si tak dvakrát i třikrát týdně beru něco z domova. Měsíčně to dělá úsporu kolem 1500 korun, a to už je, když máte dvě děti, docela dost,“ přiznává úředník Pavel z Hradce Králové. Na oběd chodí s kolegy v centru. Oblíbené mají tři restaurace, rozhodují se podle nabídky jídel.

Nejčastěji obědvá v Atlantě v centru města. Tady se cena za poslední rok zvedla třeba u kuřecího řízku s přílohou zhruba o 20 korun. „Do cen meníček jsme museli promítnout veškeré zdražování. Od cen energií až po platy zaměstnanců. Spolehliví zaměstnanci jsou dnes nedostatkové zboží,“ připomíná Martin Hlinák.

Kromě Atlanty provozuje v centru města ještě podnik Kobyla. Obě hospody prosperují. Navzdory tomu, že zákazníků přes obědy ubylo. „V Kobyle možná o 30 procent a v Atlantě vydáme o 50 procent méně obědů,“ počítá hradecký podnikatel.

Zdražení plynu ho ale přinutilo zmodernizovat kuchyni. „Vařili jsme na plynu, ale přecházíme na indukční sporáky. V jedné hospodě se mi nepodařilo zafixovat plyn, elektřinu mám zafixovanou, takže vařit na ní nás stojí polovinu,“ dodává Martin Hlinák.

Etalonem hradeckých hospod je ta Na Hradě v samotném historickém centru. „Nějaké zdražení potravin bylo, ale spousta surovin zase klesla. U něčeho je zdražení menší, u něčeho větší. Energie se nám zdražily, ale teď přecházíme na spotové ceny, tak bychom měli být v pohodě, uvidíme,“ zamýšlí se provozovatel hospody s víc než 150letou historií Ota Macháček.

I on říká, že jeho podnik funguje. Vděčí za to i stabilnímu personálu. „Problém je ale sehnat spolehlivého brigádníka. Řeknou si o nesmyslné peníze, ale pak se jim moc nechce pracovat,“ říká restauratér.

S jedním problémem se nejstarší hradecká hospoda potýká. Kuchařům se těžko odhaduje, kolik navařit jídla. „Jeden den vydáme 100, druhý 50, třetí 150 obědů, těžko se nám s tím pracuje. To dřív nebylo,“ zamýšlí se Ota Macháček, který si nemyslí, že by strávníků ubylo hlavně kvůli rostoucím cenám. „Je to těžké. Svádí se to na ceny, ale já si to nemyslím. My vždy hledáme chybu u sebe a vymýšlíme, co ještě vylepšit,“ dodává.

V okrajové části Hradce Králové v Kuklenách už léta podniká Jaroslava Vaňková. Také tady zdražovali. Třeba polévka a kuřecí řízek s přílohou se tady dá pořídit během oběda kolem 170 korun. „Klasická meníčka neděláme. V nabídce máme obvykle dvě polévky a sedm jídel a lidé si to mohu nakombinovat, jak mají chuť,“ láká zákazníky spolumajitelka restaurace a penzionu U Růže.

„Lidé chodí méně. Jsme ale přesvědčení, že odliv zákazníků je přechodný, že lidé zjistí, že když si to jedno pořádné teplé jídlo za den nedají, tak potom přijdou domů, obrátí ledničku vzhůru nohama a nic nakonec neušetří,“ neztrácí optimismus Vaňková.

Nejvíc zákazníků ubylo v rodinném podniku v době pandemie. „Ještě to bylo dobré před covidem, ten s tím zamával. Dělali jsme kolem 150 obědů. Když dnes uděláme stovku obědů, tak jsme rádi,“ popisuje Vaňková a připomíná, že v okolí už skončila konkurence, která držela nízké ceny. „Podsekávání cen ty restauratéry jednou doběhne, platí za vše stejně jako my, nemohou to dlouho vydržet. Naše filozofie je udělat pořádné jídlo za normální peníze, aby nám to dávalo ekonomický smysl,“ uvádí podnikatelka.

Také U Růže sledují s napětím ceny plynu. Jeho ceny mají zafixované do konce roku. „Na burze vidíme, že ceny už jsou na úrovni před válkou na Ukrajině, akorát je otázka, jak na to zareagují naši obchodníci. Zatím nepanikaříme a doufáme, že se to nějak pohne. Uvidíme, případně se s tím budeme muset nějak popasovat,“ dodává Vaňková.