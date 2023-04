V Hradci Králové se znovu potkají majitelé a milovníci psů bez průkazu původu. Který voříšek je ten nej? O tom rozhodne porota v sobotu 29. dubna. V roli předsedkyně poroty se tentokrát představí zpěvačka Magda Malá.

Voříškiáda v Hradci Králové má dlouho tradici. Letos se koná už počtrnácté. | Foto: Jana Štípková

Královéhradecký Orlice park shopping vytvořil společně s dalšími partnery tradici, kdy se potkávají v Hradci Králové v jeden den majitelé a milovníci psů bez průkazu původu všech plemen a velikostí. Soutěžní výstava psů Voříškiáda je rozdělena do tří váhových kategorií: do 10 kilogramů, od 11 do 25 kilogramů a nad 25 kilogramů.

Není podstatné, aby soutěžící pejsek byl cvičený. Stačí, když ho páníčci představí porotě, řeknou o něm třeba nějakou zajímavost a pes případně předvede i nějakou dovednost.

Sirius Voříškiáda 2023 se koná v sobotu 29. dubna od 10 do 17 hodin na parkovišti obchodního centra Orlice park v Hradci Králové. Předsedkyní poroty bude zpěvačka Magda Malá. Akcí provede Majka Schillerová.

Registrovat se můžete se svým psem na webu, na facebooku nebo přímo pak na místě před konáním akce. Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny ve formě kvalitního krmiva, dále pak poháry, diplomy a řadu dárků od partnerů akce. Celkový vítěz bude zapsán navíc na velký putovní pohár.

Akce každoročně pomáhá i útulkům a opuštěným zvířatům v azylových domech. Letos se příchozí budou moci seznámit s činností psího hospice Šťastná srdíčka z Roztok u Semil. Nebudou chybět ani psi k adopci z Útulku pro opuštěná zvířata z Hradce Králové.

„Přijede také paní Ája Charouzová z azylového domu pro opuštěná a týraná zvířata ze Lhoty pod Libčany. Své 'svěřence' přivezou pracovníci farmy U Veselýho Psa z Dražkova nejenom do soutěže, ale hlavně k adopci. Pokud budete chtít pomoci těmto zařízením, rozhodně můžete, a to několika způsoby. Přímo na místě jim můžete přinést nebo koupit jakékoliv krmení, hračky, antiparazitika, apod. Všichni uvítají i vaše vyřazené deky, povlečení, ručníky, ložní prádlo, lékárničky, pelíšky apod. Po skončení akce jim vše bude rozděleno," uvádí pořadatelé akce.

V roli předsedkyně poroty se tentokrát představí zpěvačka Magda Malá, která nejenom bude s ostatními členy poroty vybírat toho nej… voříška, ale také obohatí celý program příjemnými písničkami.

V přestávkových blocích se majitelé psů budou moci podívát na různé aktivity, které mohou provozovat se svými psy, jako jsou například poslušnost, obrana, dogdancing, nosework, hersenwerk či bikejoring. „Odpoledne se v rámci přestávkového bloku seznámíte s výcvikem a prací vodicích psů. Ti jsou nenahraditelnými parťáky těm, kterým nebyl dán dar vidět," dodávají pořadatelé.

Spolupořadatel akce, Zverimex Sirius Hradec Králové, přichystal pro návštěvníky opět velkou výherní tombolu. Nebude chybět dobré občerstvení, drobné soutěže pro děti i pro dospělé. Čtrnáctým ročníkem Hradecké Sirius Voříškiády vás bude opět provázet Majka Schillerová. Akce se koná za každého počasí v prostorách zastřešeného parkoviště Orlice park shopping.