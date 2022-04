Dětství strávené u počítačových her nebo televize Nela neměla a je ráda, že vyrůstala v mlýně u lesa na samotě zvané Lány. "Dnes jsem zpětně ráda za stále špinavá kolena a hry venku na louce, kdy jsem byla obklopena přírodou a zvířaty," vzpomíná Nela.

Vše začalo v jejích třinácti letech, kdy se začala věnovat latinsko-americkým a standardním tancům pod klubem TKG Hlinsko. Léta strávená na parketu byla nejen o potu, vůli a puchýřích, ale hlavně o zážitcích a opakovaném úspěchu, především pak zisku titulu vicemistra ČR v plesových choreografiích.

"Na střední škole jsem si sama vybudovala pevný návyk na režim a jasnou prioritizaci činností. Už tehdy jsem zjistila, že mi takový režim sedí," říká sympatická brunetka. Její fyzické aktivity přerušilo studium na vysoké škole, ale i zaměstnání. Stále však hledala sport, který jí bude sedět po všech stránkách. Když navštívila fitness centrum, okamžitě věděla, že se posilování stane jejím životním stylem.

Přísný stravovací režim, tvrdé tréninky. Odříkání a touha posunout se dál ženou Nelu Sejtkovou stále kupředu.Zdroj: archiv Nely Sejtkové

Stane se, že kulturistika některé ženy pohltí tak, že jejich svaly připomínají spíše mužskou postavu. To ale o Nele Sejtkové neplatí. Kategorie Bikiny fitness, které se věnuje, je totiž kategorie, která kromě sportovních výkonů ukazuje i estetiku a krásu žen obecně.

"Důraz se klade na štíhlou, lehce osvalenou a pevnou postavu. Hodnotí se zde symetrie, tvar postavy a celkový dojem na pódiu. Zjednodušeně řečeno jde o vyváženost a estetiku lidského těla jako celku. I proto je velice důležitá prezentace, pózování. Příprava je náročná, je to spousta dřiny, pevné vůle a odříkání. Zdůrazňuji, že to nemá nic společného s běžnou redukční dietou," upozorňuje Sejtková.

Z čeho se skládá její strava? Bílkoviny, tuky, sacharidy - nic z toho se nesmí vynechat. Nela vše pečlivě váží, skladbě jídelníčku dává největší důraz. Denně sní půl kilogramu masa, bez bílkovin by nebyly svaly. Tuky a sacharidy k tomu přidává vždy, někdy střídá jejich poměr. Strava a tvrdý trénink je základním kamenem. Jde to všechno vydržet a nedat si kus salámu nebo pečený bůček? "To víte, že ano! Jsem vnučkou řezníka a maso mám moc ráda. V poslední době sním o segedínském guláši, ale musím si nechat zajít chuť," směje se Nela.

Nejen fyzická příprava, ale i psychika mohou člověka dostat až na hranici vyčerpanosti. "Jsou závodníci, kteří to chtějí vzdát, to je pravda," dodává.

Loňská sezona byla pro Nelu úspěšná. Za píli a dřinu dostala možnost reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa ve španělské Santa Sussaně.

Pro letošní rok se Nela Sejtková připravuje na Mistrovství Čech a Mistrovství České republiky, které se uskuteční už tento měsíc v Mladé Boleslavi a Kukovicích. Během jarní sezony se pak pokusí zúčastnit i dvou mezinárodních soutěží. Železná vůle a obrovské odhodlání bojovat ji stále žene kupředu.