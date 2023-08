Nezvykle efektní blesky mohli v úterý večer sledovat lidé nad Hradcem Králové. Nad městem prošla sice lokální, ale velmi koncentrovaná bouře. Snímky Dalibora Koukala pořízené pořízené v deset večer z Praskačky směrem na Hradec a dál na Rychnovsko zachytily svazky blesků obalené v mracích.

Nezvykle efektní blesky mohli včera sledovat lidé nad Hradcem Králové. | Foto: Dalibor Koukal

„Byla to běžná bouře, výboje v mracích jsou normální a díky tmě to bylo krásně vidět. Navíc to bylo koncentrované do jednoho ne moc rozsáhlého mraku,“ okomentoval nebeský jev meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Imrich Drapák.

To, že včerejší večerní bouře nebyla z hlediska škod nijak dramatická, potvrzují i energetici. „Přesto, že se objevily bouřky, tentokrát jsme neměli od včerejšího večera do dnešního rána žádné poruchy v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina,“ uvedla regionální mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková Beránková.