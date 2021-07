OBRAZEM: Budova bývalého transfúzní oddělení už je srovnaná se zemí

Redakce





Demolice staré budovy transfúzního oddělení v areálu fakultní nemocnice už je prakticky hotová. Zbývající bourací práce spolu s úpravou terénu by dělníci podle plánu měli dokončit do konce prázdnin. Návštěvníci nemocnice by měli stále počítat s dočasným omezením provozu a pohybu v okolí stavby.

Bourací práce už míří do finiše. | Foto: Martin Patkoš

Vedení nemocnice přesunulo transfúzní oddělení do nové budovy za 140 milionů už v prosinci loňského roku. Stará budova, která patřila mezi nejstarší v areálu nemocnice, totiž nevyhovovala požadavkům moderní medicíny. Nové transfuzní oddělení nabízí moderní prostředí pro odběry krve a krevních složek, zázemí pro jejich zpracování a pro všechny laboratorní činnosti. Martin Patkoš