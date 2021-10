Bagry už zcela zdemolovaly hlavní bránu s pokladnami. Zmizely i sociální zařízení, schody na západní tribunu nebo skoro 50 let stará světelná tabule. | Foto: Michal Petrák/FCHK

Rychlým tempem pokračuje demolice Všesportovního stadionu v Malšovicích. V polovině září dělníci snesli na zem pomocí těžké techniky ikonická lízátka, v dalších dnech odstranili konstrukci světelné tabule z roku 1974, sociální zařízení a schody na valu někdejší západní tribuny. Tento týden se pak bagry zakously do hlavní brány na stadion. Během pátka zmizely všechny původní pokladny. Podívejte se do fotogalerie na aktuální stav staveniště.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.