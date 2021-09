Máte rádi monoposty formule 1? Pokud ano, tak nyní máte jedinečnou příležitost si jeden takový prohlédnout z bezprostřední blízkosti.

Do Hradce zavítala Formule 1 | Video: Deník/Petr Vaňous

Až do pátku 17. září je totiž u čerpací stanice Benzina v Koutníkově ulici vystaven vůz v němž před třemi lety jezdil bývalý mistr světa Fin Kimi Räikkönen. V rámci turné po české republice jej sem přivezla stáj týmu Formule 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Vůz Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari v hodnotě několika desítek milionů korun bude večer osvětlen a ostraha z něj nespustí oči až do středy, kdy se stroj o hmotnosti 733 kilogramů převeze do Brna a posléze do Ostravy.