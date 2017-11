OBRAZEM: Dřevěný kostelík ukázal svá tajemství

Východní Čechy, Vysoké Mýto /ROZHOVOR/ - Byly to záběry jako z akčního filmu. Bývalý reprezentant Radek Šírl mlátil všechny, kteří mu přišli pod ruku, včetně rozhodčího Matěje Cichry. Arbitr pak musel zápas fotbalové divize C Zbuzany vs. Vysoké Mýto ukončit ve 36. minutě.