Od včerejšího dne zdobí dva nejnavštěvovanější hradecké rynky vánoční stromy. U toho, který pracovníci Technických služeb vztyčili na Velkém náměstí může mít člověk pocit déjà vu. Čtrnáctimetrová jedle ojíněná totiž pochází ze stejné zahrady, odkud do Hradce z místní části Pouchov putoval strom i v loňském roce.

„Je to takový unikát a jsem rád, že se stále najdou tací, kteří rádi svému městu strom věnují,“ řekl k letošní jedli, která na zahradě soukromé dárkyně rostla dvacet let vedoucí správy městské zeleně technických služeb Daniel Jeřábek. Druhý vánoční strom včera „vyrostl“ i na Masarykově náměstí. Jedná se 18 metrový smrk ztepilý, který do centra východočeské metropole doputoval od soukromého dárce z Plačic.

Oba stromy nyní začnou pracovníci Technických služeb zdobit tak, aby byly připraveny na slavnostní rozsvícení. K tomu dojde v neděli 29. listopadu kolem půl páté večer.

A zatímco si lidé budou užívat vánoční stromy, tak na tradiční trhy budou muset zapomenout. S ohledem na protiepidemický systém (PES) město zrušilo připravované vánoční trhy. Hradecká radnice měla na letošní rok nachystaný nový rozšířený koncept vánočních akcí. Trhy se měly z Masarykova náměstí přesunout na Velké náměstí, každý den měly být doprovázeny kulturním programem a připravené bylo i kluziště a další atrakce zejména pro děti. Konat se letos nebude ani rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem nebo novoroční ohňostroj.