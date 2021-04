Už v roce 1966, kdy se poprvé hradečtí fotbalisté proběhli po pažitu nového všesportovního stadionu, byl nový stánek nevyhovující a mluvilo se o jeho přestavbě. Té se stadion po peripetiích a zrušených výběrových řízení nenaplnění vizí dočká až nyní.

Ještě než však ve středu podepsali zástupci města se zhotovitelským konsorciem smlouvu na novou arénu, nebylo do poslední chvíle jasné, že se skutečně zhmotní sen mnoha generací fotbalových fanoušků. Teprve o půlnoci z úterý na středu totiž uplynula lhůta, kdy se ještě mohli podávat námitky proti nové aréně.

„Původně jsme zamýšleli, že bychom podpis mohli udělat dvě minut po půlnoci ve středu hřiště a za svitu lízátek,“ řekl již dobře naladěný primátor města Alexandr Hrabálek poté, co přidal podpis pod smlouvu s konsorciem firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont. Sám pak vyzdvihl práci náměstka Jiřího Bláhy: „Ten se o výstavbu nového stadionu zasloužil měrou vrchovatou.“ Jiří Bláha označil podpis za odpískáním prvního poločasu. „Ten druhý, který snad skončí tím, že za 24 měsíců tu budeme mít novou multifunkční arénu, začíná nyní,“ nechal se slyšet pod „lízátky“ Jiří Bláha.

A právě ikonická „lízátka“ předznamenají přerod všesportovního stadionu v novou arénu. „Ještě nás čeká kupa práce, než dojde ke skutečné demolici a výstavbě. Nejviditelnějším signálem toho, že práce na výstavbě multifunkční arény začaly, bude „zmizení“ dominanty Hradce Králové – tedy demontáž slavných lízátek, které kolegové položí na plochy za brankami a na místě provedou jejich repasi. Poté se opět lízátka vrátí a Hradec o svoji dominantu nepřijde“ řekl předseda představenstva společnosti Strabag Ondřej Novák a dodal, že s e samotnými pracemi na stadionu by se mělo začít na podzim tohoto roku.

Dostojí Hnilička slibům?

V pokladně je na nový stadion vyčleněna suma 568 milionů korun. Samo město však doufá, že celou sumu nebude muset platit a na výstavbě stánku, který má vyhovovat i kategorii UEFA 4 pro pořádání mezinárodních zápasů, se bude podílet i stát, respektive Národní sportovní agentura (NSA) s v čele s Milanem Hniličkou. Ten při svým návštěvách Hradce několikrát přislíbil sumu až 150 milionů korun. „Peníze na stavbu arény máme alokovány a čekáme, kdy NSA vypíše dotační titul. A snad se nám podaří na slíbené peníze dosáhnout,“ věří ve splnění slibu Alexandr Hrabálek.

Autorem architektonického návrhu nové arény, který vychází z projektu s již platným stavebním povolením, je tým architekta Tomáše Vymetálka. Kapacita multifunkčního fotbalového stadionu bude 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst, pro fotbalové zápasy bude splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání. „Kolem stadionu navíc povede atletický 600 metrů dlouhý ovál, pod tribunami v přízemí bude krytý stometrový tunel s osvětlenou trojdráhou, tělocvičnou i posilovnou. Areál bude moci poskytnout zázemí a venkovní prostor také pro kongresy, festivaly, dožínky nebo výstavy, využívat jej bude možné i ke spoustě dalším sportům, než pouze pro fotbal. Během koncertů by se do hlediště a na hrací plochu mělo vejít až 25 tisíc diváků,“ uvedl k vizi města Jiří Bláha náměstek a dodal, že stavba multifunkční arény by měla být dokončena v průběhu roku 2023.

Zdroj: Youtube