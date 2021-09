Tradiční přehlídka chutí a strašidel čekala na účastníky v sobotu 4. září. Pořadatelé připravili akci v městském parku U Svaté Trojice v Novém Bydžově od deseti do 21 hodin. Na místě mohli návštěvníci ochutnat pestrou směs místních nebo přespolních produktů, a užít si bohatý kulturní program plný hudby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.