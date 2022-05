Tady bude most po konzervaci čekat na budoucí využití. Časem by měl překlenou revitalizovaný Piletický potok za dopravním podnikem a sloužit bude už jen chodcům a cyklistům. V hradeckých Svinarech se klenul 110 let přes Orlici. Před čtyřmi lety musel být kvůli korozi rozebrán a nahradil ho most nový.