V pondělí byly navíc vyhlášeny výsledky celostátního kola soutěže Zlatý erb 2021. Čtyři stovky českých obcí a měst spolu soutěžily o to, kdo z nich má nejlepší webové stránky a elektronické služby. Hradec Králové se díky elektronickému asistentovi Chatbot umístil druhý v kategorii Smart City a elektronická služba. Chatbota začalo město testovat na podzim minulého roku. Jeho úkolem je komunikovat s občany na Portálu občana a pomoci jim se zřízením autentizační služby a přihlášením.

Elektronický systém zdravotnictví eHealth, kyberbezpečnost, archivace, ale i další. O tom všem budou až do úterního večera debatovat čeští politici s odborníky na 23. ročníku konference ISSS. Jedna z největších konferencí svého druhu ve střední a východní Evropě se již tradičně odehrává v hradeckém Aldisu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.