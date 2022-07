Vlaky na trase nejezdily od konce března, lidé museli tři měsíce využívat náhradní autobusovou dopravu. První kolej železničáři zprovoznili před dvěma týdny.

„Jistou úlevu pocítili cestující už se začátkem letních prázdnin, kdy byl mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou spuštěn provoz motorových vlaků. Pro jízdu elektrických jednotek ale ještě bylo nutné v uplynulých dvou týdnech dokončit rekonstrukci trakčního vedení,“ řekl ke konci omezení investiční náměstek Správy železnic Radomil Novák.

FOTOGALERIE: Železa je málo. Stavba trati Pardubice-Hradec ale jde podle plánu

Konec úplné výluky Správa železnic naplánovala na pátek 15. července.

Jediným úzkým hrdlem na trase tak zůstává most přes Labe, který vlakům prozatím slouží jako provizorium. Na novém mostě stavbaři už pracují

První elektrické vlaky se bez omezení vrátily hned odpoledne.

„Trať z Pardubic Rosic nad Labem do Stéblové je v provozu už po kompletně zmodernizované koleji s přeložkami na vyšší rychlost,“ řekl Jan Mitlöhner z firmy Skanska, která celou stavbu provádí.

Práce nekončí

Nová zastávka Stéblová obec získává nová nástupiště a stanice Stéblová je už kompletně hotová. Cestující mohou od pátku využívat také nové nástupiště v Rosicích nad Labem. Firma ale s pracemi nekončí. „Teď provádíme napojení nového podchodu u budoucího nástupiště číslo jedna a napojení na městský podchod pod silniční komunikací,“ informoval o dalším postupu Mitlöhner.

V další fázi budou dělníci pracovat na zdvojkolejnění 7,5kilometrové trati. To musejí stihnout do letošního 15. listopadu. Do té doby firma zprovozní i poslední nástupiště ve stanici Rosice nad Labem. „Na velké části úseku je již dokončený železniční spodek a částečně je i položena kolej. Pracuje se také na protihlukových stěnách. Nejvíce práce je na podchodu v Semtíně,“ přiblížil Mitlöhner.

Výluka na trati z Pardubic do Chrudimi končí. Zpřístupní se i moderní nástupiště

Most přes Labe

Jediným úzkým hrdlem na trase tak zůstává most přes Labe, který vlakům prozatím slouží jako provizorium. Na novém mostě stavbaři už pracují, stavbu jim ale komplikuje situace na trhu. Materiál, především ocel, putuje z větší dálky a je dražší. Přesto má nový most už dvě nové opěry a pilíře a zároveň probíhá návoz materiálu na novou ocelovou konstrukci. Samotnou stavbu nového mostu firma plánuje na podzim.

Úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem už dvě koleje má. Zdvojkolejnění úseku z Opatovic nad Labem do Hradce Králové Správa železnic připravuje.

Zhotovitel se musí potýkat i s výkyvem cen. „Prioritou pro nás je, aby ta stavba běžela. Sháníme materiál i na jiných trzích, ale cena se samozřejmě navyšuje. Musíme to komunikovat se Správou železnic,“ přiblížil Mitlöhner. Skanska předpokládala, že most bude hotový koncem příštího roku, nyní ale vyhodnocuje, jak dokončení ovlivní případné problémy s dodávkami materiálu.

FOTO: Nádraží v Rosicích se mění. Brzy vytrhají koleje ve směru na Stéblovou

Modernizace trati z Pardubic do Stéblové za 2,6 miliardy korun začala loni v květnu. Budoucí dvoukolejná trať bude mít mírnější oblouky kvůli vyšší rychlosti. Trať se zároveň stane bezpečnější, modernizací projdou i všechna přejezdová zabezpečovací zařízení. Součástí projektu je i výstavba protihlukových stěn a úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury.

„Po doplnění zabezpečovacího zařízení, ke kterému dojde v roce 2024, budou vlaky v úseku dosahovat rychlosti až 160 kilometrů v hodině,“ informovala Správa železnic.

Co se týče dalších částí, úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem už dvě koleje má. Zdvojkolejnění úseku z Opatovic nad Labem do Hradce Králové Správa železnic připravuje.