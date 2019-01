Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Hradecký deník - tady nás najdete. | Foto: DENÍK/David Taneček

Z Hradecka

Lichotníček už vyjel do ulic města: Skřítek Lichotníček a Zlatý Pavouček. To jsou poslední dva nové trolejbusy, které ve středu představil Dopravní podnik města Hradec Králové. Dvojice tak završila největší obměnu trolejbusů královéhradecké hromadné dopravy.

Zahrádky bez cigaret? Hosté by neubyli, myslí si hospodští: Káva, k tomu cigárko… Pro někoho denodení rituál. Teď by si ho musel odpustit. Alespoň na veřejnosti. Ministr zdravotnictví Leoš Heger by chtěl v konečném návrhu zákona regulujícího prodej alkoholu a kouření na veřejnosti zakázat kouření na krytých předzahrádkách.

Ze sportu

„Hrát za Hradec? To by byla pecka!": Mohla by to být hokejová svatba jako řemen. Jaroslav Kudrna a Hradec Králové. Sedmatřicetiletý hokejový útočník je po prazvláštním konci v Liberci bez práce a nyní se před ním otevírá šance, jak na sklonku kariéry po dvaceti letech obléknout dres mateřského klubu.