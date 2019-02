Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Hradecký deník - tady nás najdete. | Foto: DENÍK/David Taneček

Z Hradecka

Město postaví další parkovací domy pro kola. Lokality už má: U zimního stadionu, u obchodního centra Futurum nebo u koupaliště Flošna. Tam by s největší pravděpodobností mohlo město Hradec Králové v budoucnu vybudovat další automatický parkovací dům pro jízdní kola. Měl by být podobný tomu, který je v provozu od února letošního roku v blízkosti hradeckého hlavního vlakového nádraží.

Dětskou onkologií zněly koledy: Byl to takový první letošní Mikuláš pro děti z onkologického oddělení hradecké fakultní nemocnice. Hernou Dětské kliniky, kde už teď stojí ozdobený stromeček, se ve středu odpoledne nesly koledy a smích. Milý dárek v podobě vánočních písní za zvuku kytary měl na svědomí Dramatický klub Prvního soukromého gymnázia Hradec Králové.

Ze sportu

Vysmátý Mertl: „Jsme prostě dobrý!": Na Spartě trvalo nastavení jen dvaadvacet vteřin. Pak se kotouč odrazil od brusle Petera Mikuše a zamířil do domácí klece. Démoni hokejových prodloužení zase úřadovali. Hradec Králové znovu zvládl práci přes čas. Už poosmé v řadě. „Já bych to nepřeceňoval. Určitě přijde období, kdy se dařit nebude. Nic speciálního v prodloužení nevymýšlíme a ono to vychází," tvrdil po výhře 2:1 útočník Tomáš Mertl.