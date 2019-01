Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Z Hradecka

Utajený výtah a retro třída. Nový Tyl už je plný studentů: Kvůli dobovému interiéru utajený výtah, třída, která vypadá jako z třicátých let minulého století. Na druhou stranu nejmodernější datová technika, kterou se nyní škola může chlubit. Hradecké gymnázium J. K. Tyla ožilo, dva a půl roku v jeho chodbách a učebnách úřadovali stavebníci. V pondělí se tam opět nahrnuli studenti.

Petice: Z třídy Karla IV. bude po rekonstrukci mrtvá zóna: Ta akce by měla vrcholit až za šest let, v roce 2020. Přesto je už dnes chystaná rekonstrukce třídy Karla IV. v centru Hradce Králové předmětem sporu. Místním podnikatelům se nelíbí připravovaná redukce počtu parkovacích míst. Ze současných dvě stě třiceti by jich mělo po opravě zůstat zhruba sto třicet.

Ze sportu

Fanoušci se bouří, v Hradci zdražili lístky: Namísto hokeje se v Hradci Králové horečně řeší dramatické zvýšení cen vstupného na play off a samotný systém prodeje. Fanoušci jsou zaskočeni nejenom 100% nárůstem cen oproti základní části, ale vadí jim i nemožnost koupit si lístek pouze na první domácí utkání čtvrtfinále se Zlínem (22. března, 3. zápas série).