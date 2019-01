Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Z Hradecka

Do bazénu už jen s hodinkami: Byly modré, růžové nebo oranžové. Plastové kartičky, na které se nabíjel kredit pro vstup do hradeckého bazénu, a které pamatují historicky první návštěvníky Městských lázní, letos definitivně skončí. Plně je nahradí je čipové hodinky. „Původně měly plastové permanentky skončit už v březnu, vyšli jsme ale lidem vstříc a jejich platnost prodloužili do 30. prosince. Zbylé minuty je možné proplavat pouze v padesátimetrovém bazénu," potvrdila ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová.

Parkovací dům pro kola využilo již pětadvacet tisíc lidí: Pětadvacet tisíc cyklistů využilo za posledních dvacet měsíců unikátní parkovací dům pro bicykly, který stojí před královéhradeckým vlakovým nádražím. V úterý po sedmé hodině ranní se jubilejní zákaznicí stala Michaela Šrámková z Hradce Králové. Od provozovatele Rudolfa Bernarta dostala peníze na 20 celodenních parkování.

Ze sportu

Že mám být spasitel? To mě obrovsky motivuje: Návrat spasitele se blíží každým dnem. Už v sobotu proti Českým Budějovicím by superstřelec David Vaněček mohl zvednout povadlou zástavu fotbalistů Hradce Králové. „Jsem stoprocentně připravený klukům pomoct," prohlašuje rozhodným hlasem v rozhovoru pro Deník. Bylo krátce po remízovém utkání juniorského celku „votroků" se Znojmem (3:3). Třiadvacetiletý útočník právě zvládl druhý celý zápas po vážném zranění levé nohy (zlomená holenní kost).