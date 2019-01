Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Z Hradecka

Křižovatka Koruna se stala opět trnem v oku opozici: Dlouhá diskuze se opět strhla na úterním zasedání zastupitelů Hradce Králové. Trnem v oku některých zastupitelů je totiž plánovaná výstavba křižovatky Koruna. „Náš klub nadále považuje přípravy k této stavbě za nepromyšlené a žádáme další jednání. On je vždycky skryt ďábel v detailu. Nájezdy do křižovatky budou pouze jednopruhové a vozidla integrovaného záchranného systému budou muset čekat frontu," uvedl zastupitel Alois Havrda (KSČM).

Chřipka uzavřela několik oddělení hradecké nemocnice: Návštěvy v některých pavilonech královéhradecké fakultní nemocnice budete muset na nějaký čas odložit. Až do odvolání jsou zavřená všechna oddělení JIP, celá čtvrtá interní hematologická klinika, oddělení A třetí interní gerontometabolické kliniky, oddělení E na druhé interní gastroenterologické klinice. „Důvodem je nárůst počtu chřipkových onemocnění v posledním týdnu," potvrdila Lenka Hobzová, nemocniční hygienik Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Ze sportu

Nejlepší. Nejúspěšnější. A od čtvrtka padesátiletý: Dokázal oblafnout stovky protihráčů, na hlavu postavit desítky teorií, že jeho styl nemůže uspět v NHL. Vyhrál olympiádu, Stanley Cup, trofejí má tolik, že by je musel převážet kamionem. Jen jednu věc ošálit nedokázal. Čas. Dominik Hašek, pardubický rodák a podle mnohých nejlepší hokejový brankář historie, ve čtvrtek oslaví padesátiny. „Hokej je nejlepší sport na světě. Pro moje Pardubice je to také jednička, jsem rád, že jsem si ho vybral," vykládal v proslovu, když byl nedávno jako první Čech uveden do Síně slávy NHL. I když se do Ameriky vydal až ve svých 25 letech, stejně si ji podmanil.