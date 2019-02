Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Z Hradecka

Kácení stromů na Slezském? Změna plánu, město řeklo stop: K zemi půjde 59 stromů, oznámil na konci ledna hradecký magistrát lidem ze Slezského předměstí. Na vybraných dřevinách v bloku sevřeném ulicemi Markovická a Gagarinova se také ihned objevily oranžové puntíky – tedy znamení, které stromy to mají spočítané. To však zvedlo vlnu nevole. Kromě několika starých a nemocných jedinců byly totiž do návrhu zahrnuty i stromy, které se nehodí do kompozice nebo nejsou esteticky dokonalé.

Bezdomovec na drogách kradl rok a půl kola. Přiznal jich sto: Stojany u obchodů, posiloven, hospod nebo dokonce sklepy či společné prostory v panelácích. Svaté mu nebylo absolutně nic. Třicetiletý bezdomovec přespávající na ulicích krajské metropole kradl kola jako na běžícím páse. Když ho chytili, nezapíral. Dokonce policii překvapil – podle svých slov si totiž během pár měsíců stihl bicyklů přivlastnit kolem stovky. O to větším překvapením je však jeho identita.

Ze sportu

Smitková útočí! Sedm měsíců jí změnilo život: Má za sebou průlomové měsíce kariéry. V červenci se senzačně prodrala mezi nejlepších šestnáct dam Wimbledonu, o tomto víkendu zakončila bombastickou etapu tenisového života vyhraným zápasem ve Fed Cupu. Prvním v životě. Tereza Smitková útočí! Hned zkraje roku buší na dveře elitní padesátky. Z 62. místa je její manko 130 bodů. V „civilu" je možná pořád trochu nesmělá. Na kurtu je ale úplně jiná.