Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Z Hradecka

Záhadný skrčenec i nádoby z keramiky. Pod budoucí D11 odkrývají archeologové poklady: „Momentálně pracujeme na katastru Plačic, zkoumali jsme také lokalitu na druhé straně silnice na katastru Stěžer," přibližuje archeolog a hlavní šéf v terénu Petr Hejhal. Tým čítající kolem třiceti lidí od kopáčů, přes archeology až po antropologa, bude nyní pokračovat směrem na jih na Vlčkovice. Díky příznivé zimě se zatím vše vyvíjí podle plánů - v lokalitě se pracovalo téměř denně, krátkou přestávku si výzkumníci udělali v podstatě jen o vánočních svátcích. Výkopy by měly skončit do konce května. „Jakkoliv je to velká stavba, tak jsme ji nijak nezdrželi. Součinnost je zatím vynikající, což není vždy pravidlem."

Změnit práci není snadné. Změna kvalifikace vám ulehčí: Radovan Šejvl z Hradce Králové se živil jako řidič kamionu. Často se u něj scházeli kamarádi a postupem času vzniklo místo, kde se přátelé rádi zastavili na pivo. Jeho velkým snem však byla vlastní hospoda. „Protože mám práci jistou jenom v létě, napadlo mě, že bych přes zimu mohl u nás doma otevřít hospodu se vším všudy. Na to jsem ale potřeboval živnostenský list. Moje manželka vyučuje na Odborném učilišti v Hradci Králové, kde se mohou vzdělávat i dospělí a v rámci Národní soustavy kvalifikací získat osvědčení, tak jsem neváhal."

Ze sportu

Premianti: veterán Kudrna a všeuměl Pláněk: Hokejisté Mountfieldu Hradec Králové skončili v základní části hokejové extraligy na pátém místě, v play off však nevyhráli ani jeden zápas a s pražskou Spartou prohráli 0:4. Deník jejich snažení označil známkami jako ve škole. Někteří svoje kvality potvrdili, jiní zklamali. Premianti třídy? Veterán Jaroslav Kudrna a sebevědomé mládí zosobněné v obránci Martinu Pláňkovi. Jedničky dostali ještě Jiří Vašíček, Karel Pilař, Zdeněk Čáp a Jiří Šimánek.