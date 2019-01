Hradec Králové - Také během dnešního dne redaktoři a fotografové našich novin získávali další aktuální materiály, informace, snímky a témata, aby vše zařadili na stránky nadcházejícího vydání tohoto periodika. Pokud o to nechce být ochuzeni, pořiďte si další vydání Hradeckého deníku. Co vás uvnitř listu čeká?

Z Hradecka

Hasiči slaví, v Hradci jim roste nový stadion: Atletický ovál, rovinka i cvičná věž, tím vším by se mělo pyšnit zbrusu nové sportoviště pro hasiče, které už několik týdnů vyrůstá v blízkosti Pajkrovy flošny v Hradci Králové. O moderní zázemí, které by sloužilo jak profesionálům, tak dobrovolným hasičům, přitom sbor usiloval dlouhé roky. „Nějakých zhruba patnáct let jsme tu cvičili, areál byl ale majetkem armády. Hasičům se ho podařilo získat před pěti lety," vzpomíná šéf krajských hasičů František Mencl.

Na terasách zasadilo město vinnou révu. Zatím symbolicky: Pět odrůd vinné révy z pěti měst zdobí od pondělí královéhradecké jižní terasy. Začátek budoucí vinice vysadil symbolicky primátor města Zdeněk Fink se Stanislavem Rudolfským, tajemníkem Cechu českých vinařů. Městskou zeleň mají na starosti technické služby. O zalévání se bude starat automatický systém. „Terasy připomínají, že zde v minulosti byly sady. Máme tu ukázku meruněk, původních odrůd jabloní nebo mišpulí," vysvětlil Daniel Jeřábek, vedoucí Správy městské zeleně.

Ze sportu

Vlkanova patřil k nejaktivnějším. "Mám větší sebevědomí": Začíná se usídlovat v základní sestavě hradeckých fotbalistů. Adam Vlkanova proti Frýdku-Místku nastoupil od první minuty už počtvrté v řadě. Opět nezklamal. V utkání, které se Hradci herně příliš nevyvedlo, patřil k nejaktivnějším hráčům domácích. „Mám mnohem větší sebevědomí než v prvních zápasech. Víc si dovolím. Myslím, že je to čím dál lepší," pochvaloval si po hubeném vítězství 1:0.