Z Hradecka

Nezaplatíte do týdne? Bude soud: Zaplaťte do týdne či nám dejte souhlasy ke stavbě příjezdové cesty nebo vás zažalujeme a dáme k soudu. Tak zní vzkaz od společnosti CTP směrem k městu Hradec Králové. Na konci července poslal investor, který začal stavět haly na okraji Hradce Králové bez stavebního povolení, dopis s vyčíslenou škodou 8 milionů eur za náklady i ušlý zisk.

Odkaz Hip Hop Kempu: Lejna, smrad, nepořádek: „Uprchlický tábor v Calais je proti tomu, co tady zůstalo po Hip Hop Kempu, celkem čistá lokalita," říká provozovatel Festivalparku Jan Baláž nad tunami odpadků, které zde zanechali návštěvníci v neděli skončeného festivalu. „To, co jsem tady viděl za ty čtyři dny, to se snad ani nedá popsat. To nejsou lidi, to jsou prasata," nebere si dále servítky Baláž.

Ze sportu

Duel zahozených šancí: Závěrečný hvizd rozhodčího Královce byl pro fotbalisty Hradce Králové vysvobozením. Hráči v předklonu či v leže na trávníku, hosté zase hlavy v dlaních. Diváci na tribunách ještě po zápase kroutili hlavami. Zápas 4. kola nejvyšší fotbalové soutěže přinesl v Mladé Boleslavi dramatickou zápletku. Jihlava totiž "votroky" v závěru duelu sevřela, ale vyrovnat nedokázala.