„Teď to je ještě možná trošku horší. Je vidět, že spousta lidí je doma a volný čas využívá k totálnímu úklidu domácností,“ říká muž, který si za devět let co jezdí u Hradeckých služeb, už na ledacos zvykl. Přesto jej v tom, co jsou schopni lidi vyhodit, stále překvapují.

„Hlavně se teď vyhazují skříně a vybavení bytu, na které člověk, když chodil do práce, neměl čas sáhnout a opravit. Vyhazuje se také šatstvo. Výjimkou pak nejsou ani zavařovačky, které lidi dávají vedle popelnic. Co nás však s kolegou velmi překvapilo, tak na Slezském Předměstí na nás u popelnice čekal stažený divočák,“ říká popelář.

Popeláře často něco překvapí

Zároveň dodává, že největší problém při čištění města způsobují lidé, kteří, ač by měli použité roušky dávat do odpadu zadělané minimálně v mikrotenovém sáčku, tak tak vůbec nečiní.

„Sice nás podnik na naši práci vybavil dobře a po každé směně se celý vůz dezinfikuje, tak ty hygienicky nezabalené roušky nám opravdu strach nahánějí. A to hlavně v místech u nemocnice a Domovu důchodců. Za celou dobu jsem alespoň já na řádně vyhozenou roušku nenarazil,“ dodává Filip, který by tak dal lidem z hygieny pět, ale Hradeckým službám jedničku s hvězdičkou.

„Musím říct, že podnik se o nás stará velmi dobře a co se týče hygienických pomůcek, tak si nemůžeme stěžovat. Jen být celý den v roušce je trošku omezující. Ale taky jsme si na ně postupem času zvykli.“ Zvýšenou ochranu svých zaměstnanců vnímá jako prioritu i ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

I oni jsou v první linii

„I naši lidé jsou de fakto v první linii a více, než jindy se setkávají s nebezpečným odpadem. Nikdo totiž nikdy neví, kdo ten odpad do popelnice donesl a zda není kontaminovaný. I proto naši zaměstnanci dostali nejenom sady roušek, které se mohou prát, ale i rukavice a dezinfekční přípravky. Navíc jsme jim začali rozdávat vitamíny na posílení imunity,“ říká Martin Hušek a nabádá lidi, aby popelářům jejich práci neztěžovali a dbali i na jejich zdraví.

Podle něj například použité roušky mají směřovat do dezinfikovaného sáčku. „Lidé by také neměli odkládat nepořádek vedle popelnic a kontejnerů tak, aby s odpadem naši pracovníci přišli co nejméně do styku,“ apeluje na lidi Martin Hušek.

V karanténě není třeba třídit odpad

Dodává, že pokud je člověk v karanténě, neměl by třídit odpad a všechen nepořádek by měl ukládat pokud možno do dvojitého pytle, který následně ještě postříká dezinfekcí. „Pokud jde pak o klasický odpad u člověka, který není v karanténě, tak by tento odpad měl být v co nejmenším objemu, například sešlapáním tak, aby kapacita kontejneru vydržela co nejdelší čas."

Podle Martina Huška je v současné době problém právě i s odloženými zařízeními bytu okolo popelnicových „hnízd“. To je způsobeno tím, že jsou uzavřeny Sběrné dvory. To by se však podle Huška mělo v nejbližší době změnit: „S městem vyjednáváme, kdy a za jakých podmínek by se tato místa mohla otevřít.“