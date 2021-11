Na hladině Stříbrného rybníku se válí podzimní mlha. Okolní kemp je po sezóně liduprázdný, ale na břehu je nezvykle rušno. Skupina mužů tam čistí písečné břehy. Hráběmi a lopatami seškrabávají nánosy bahna, listí, jehličí a další nečistoty a hází je na lžíci přistaveného traktoru.

„Během dneška tady kolegové odstraňují nečistoty a šlem, které se usazují při poklesu hladiny. Zároveň čistíme pláže od mechanických nečistot a sinic. Slibujeme si od toho lepší kvalitu vody v příští sezóně,“ vysvětluje v úterý ráno Aneta Bůžková z hradeckých Městských lesů, které se o kemp a koupaliště na okraji oblíbených rekreačních lesů starají.

Přemnožené sinice tady dělají problémy prakticky každé léto. Letos se kvalita vody ke koupání začala zhoršovat v polovině července a v polovině prázdnin už hygienici nedoporučovali vodu ke koupání.

„Sinice se množí lépe v teplé netekoucí vodě. Letos teplota vody vystoupala až k 28 - 29 stupňům. Způsobilo to horké počasí a nedostatek srážek. Teplo bylo i v noci a voda se neochlazovala,“ popisuje problémy oblíbeného kempu a koupaliště technik lesů Jakub Forman s lopatou v rukou. Co chvíli je lžíce bagru plná a traktorista odjíždí k přistavenému nákladnímu autu. Vyčištěná je zatím jen malá část břehu z celkových 1400 metrů obvodu rybníka a korba náklaďáku se rychle plní blátem s nečistotami.

Městské lesy chtějí také změnit rybí obsádku. Rybník je totiž vyhledávaným rybářským revírem. „Chceme tady mít víc dravců, kteří tu vodu neznečišťují tak, jako třeba kapři, nebo amuři. Ti se živí živočichy v blátě, víří ji a kvalita vody je pak špatná. Chceme ty ryby jako jsou kapři a amuři odlovit a zvýšit obsádku štik, sumců a candátů,“ popisuje další přirozené opatření Jakub Forman.

Snahu o čistější vodu vítají také rybáři. Na obsádce ryb se s městskými lesy pravidelně domlouvají. „Nasazujeme tam hodně dravých ryb. Do kempu ale jezdí hodně rybářů na kapry. Ty nasazujeme do Stříbrného rybníka po menších dávkách tak, aby stále bylo, co chytat a přitom, aby nebyly problémy s kvalitou vody,“ říká za východočeský rybářský svaz hospodář Jan Pohl.

Se sinicemi by mohla pomoci i chemická úprava vody, tady je ale riskantní. Ve slepých ramenech řeky Orlice, kam voda z rybníka otéká, roste chráněný rdest dlouholistý a ten byl chemikálie mohly ohrozit. Další možností je odbahnění, jenže sací bagr je drahý. Městské lesy také uvažují, jak vyčistit vodu natékající do rybníku z okolních lesů.

„Chtěli bychom nad nátokem upravit lokalitu mokřadu Haltýř, tam by vodu čistily kořeny rostlin,“ nabízí další protisinicové opatření Aneta Bůžková. Jenže na úpravu toku jsou potřeba čas i další peníze.

Jiří Fremuth