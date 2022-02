Od té doby, co mají hospodu, Kristýna nepije alkohol. Dá si pouze ze slušnosti, když je nějaký přípitek, ale jinak ji neláká. A hodí se to, protože je téměř každý den za volantem. Majitelé totiž nejsou místní. Dojíždí ze třicet kilometrů vzdáleného města.

Majitelka hospody Kristýna KolářováZdroj: archiv Kristýny Kolářové

Úplně cizí však nejsou. Jakub, který se rozhodl Bumbálku po předchozím majiteli převzít, vyrůstal v sousední Býšti, pod kterou Hrachoviště spadá. Místní tedy už z minulosti zná.

Jak tvrdí hospodská, v době, kdy s hospodou začínali, byly podmínky pro podnikání mnohem lepší. Covidová opatření jim přinesla spoustu problémů a měli co dělat, aby hospodu udrželi.

„Na začátku covidu jsme byli na podporách, které stát dával, měli jsme úplně zavřeno. A pak, když byla možnost výdejního okénka, jsme v létě aspoň na chvíli otevřeli. Ale v zimě to pro nás absolutně nemělo význam,“ poznamenává.

„Z toho důvodu jsme se rozhodli začít vařit. Protože pak nejsme závislí jenom na vesnici, ale můžeme prodávat i lidem okolo,“ doplňuje Kristýna, která obstarává veškeré vaření a pečení.

Právě rozhodnutí dělat rozvoz přes Dáme jídlo je udrželo nad vodou. Když s touto nabídkou začínali, byl o jejich burgery, tortilly, hranolky a tatarák velký zájem. Objednávali si lidé z vedlejších vesnic, ale i blízkých měst. Rozvoz si však museli zajistit sami, protože firma Dáme jídlo rozváží pouze ve větších městech.

Velký výdělek ovšem z provozu hospody nemají. „Hodně lidí asi myslí, že se tady vydělávají velké peníze, ale není to úplně pravda. A navíc je to dost velká dřina. Záleží, jaká je sezona, jestli je zima nebo léto. V létě je to lepší,“ popisuje Kolářová.

Obecní hospoda Bumbálka v Hrachovišti v létěZdroj: Deník/Klára Karasaridu

Zajímavostí Bumbálky jsou také akce, které se zde konají. V létě každou sobotu grilují steaky a makrely. Občas tu také někdo z místních slaví narozeniny. V dubnu se konají čarodějnice a dvakrát měli dokonce vesnický ples. Mnoho akcí však v současné době omezuje covid.

„Plesy byly fajn, ty bychom zachovali. V zimě to trošku hospodu zalepí finančně a byl to vždycky super zážitek. Čekáme, až pro to bude lepší doba,“ říká Kolářová.

V zimě hospodu navštěvují především místní. V létě sem pak zavítají také lidé z okolních obcí a zastavují se tu i projíždějící cyklisté. „Kdyby tady byla cyklostezka, bylo by to lepší. Mohlo by to nalákat více zákazníků. Ale není tady a cesty tu celkově nejsou úplně dobré,“ konstatuje Kolářová.

Udržet hospodu na takto malé obci je velmi náročné, proto tu majitelé neplánují zůstat napořád. „Do budoucna to předáme zase třeba někomu mladému, kdo pro to bude nadšený. Práce s lidmi je náročná a člověk si od toho potřebuje odpočinout,“ shrnuje hospodská.