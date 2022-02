Bláhův optimismus v tom, že stavbu stadionu již nyní nic nezastaví, však nesdílí jeho předchůdce v náměstkovském křesle Jindřich Vedlich. Ten již před časem Deníku řekl, že stavebník žádal tuto změnu na „Porsche“, ale dokumenty měl ke „škodovce“. „Návrh nového stadionu je zcela jiný, než naše původní řešení, naše dokumentace a veškerá povolení se použít nedají,” míní Vedlich, který všemu uvěří, až dostane stadion i kolaudační vysvědčení.

„Právě kolaudace to vše ještě může změnit. Úřad dal razítko na něco, co ještě fyzicky nestojí. A není možné, aby jste na stavební dostali na něco, co nakonec bude vypadat zcela jinak. A to je dle mého názoru i tento případ. Tady se pohybujeme na hraně zákona. Nejedná se tu totiž jen o kosmetické změny, ale změny celkem významné,“ dodal bývalý náměstek primátora. Pokud se však tyto jeho černé vize nenaplní, tak se nový multifunkční stadion v Hradci Králové s kapacitou osmi tisíc diváků otevře v příštím roce. A po podpisu memoranda mezi Hradcem Králové a Fotbalovou asociací ČR, kterou se zástupci města podepsal na konci týdne šéf asociace Petr Fousek, zde budou moci hrát své zápasy nejen „Votroci“, ale bude moci být využitý například pro přátelská utkání českých reprezentačních týmu.