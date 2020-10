Prkotina, říkáte si? Ne, tohle opravdu není stejné, jako když někdy přejdete prázdnou noční silnici na červenou nebo popojedete jednu zastávku autobusem bez jízdenky. Možná to také občas uděláte víceméně pro své pohodlí, ale neohrožujete tím aspoň ostatní. Parkování v zákazech u několikapatrových bytových domů je ale jiná úroveň.

am se totiž lehce může stát, že vaše lenost a pohodlnost způsobí katastrofu. Jakou tragédií může skončit požár ve vysokém patře panelového domu si jistě všichni pamatujeme z otřesného letního případu v Bohumíně. Zářijový hradecký požár ve 12. patře paneláku se naštěstí obešel bez ztráty na životech.

Když ale hasiči přijížděli na místo a viděli plameny v nejvyšším patře budovy, do smíchu jim rozhodně nebylo. Jejich zásah přitom zdržela právě nezodpovědně a nezákonně zaparkovaná auta. Jen si představte, že by čas, o který se s vysokozdvižným žebříkem dostali do 12. patra déle, chyběl hasičům k tomu, aby stihli někomu zachránit život.

Odvaha k nepopulárním, ale zodpovědným krokům, je v politice nesmírně cenná a bohužel i čím dál tím vzácnější vlastnost. Náměstkyně Věra Pourová, která za rozhodnutím rázně změnit dlouholetý benevolentní přístup radnice stojí, tuto vlastnost svým krokem prokázala. A i když se asi od řidičů dočká spíš nadávek, patří ji za to uznání a poděkování.