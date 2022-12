„Naše fenka doslova šílí. Hystericky hledá úkryt, zaleze pod postel, celá se rozklepe a vůbec ji nedokážu uklidnit. Je to nepopsatelný pocit, když jí nedokážu uklidnit,“ popisuje poslední noc v roce paní Kamila z Hradec Králové. „Vlastně jí už od Vánoc moc nepouštíme na zahradu, nevíte, kdy nějakého pitomce v sousedství napadne odpálit rachejtli,“ neskrývá svůj názor na původce utrpení svého miláčka žena středního věku.

Veterinární ordinaci Libuše Krejčové vyhledávají majitelé hlavně psů už od prosince. „U některých psů mohou ty rány vyvolat až panické stavy. Majitelé popisují, že museli řešit i epileptické stavy. Může to vyvolat až takovou paniku, že se vystresované zvíře dostane do transu, počůrá se, defekuje,“ líčí zkušenosti svých klientů veterinářka.

Pomoci mohou přírodní přípravky na uklidnění, ty se ale musí podávat opakovaně několik dní předem. „Je to spíš pro zvířata, která nejdou do panických stavů. Pokud je pes bázlivý panicky, pak se dává sedace nejčastěji ve formě gelu, který se namaže na dáseň nebo vnitřní tvář zvířete. To už jsou anestetika,“ vysvětluje Krejčová.

Pejskařům radí zavřít zvíře doma a nechat puštěnou televizi nebo rádio, aby se nesoustředilo na hluk z ohňostrojů. Pomoci mohou i antistresové bandáže. „Na internetu jsou návody, jak obinadlem svázat zvíře v okolí hrudníku, pes se potom cítí bezpečněji. Psům, kteří se opravdu bojí, ale pomůže jen sedace,“ připomíná veterinářka.

Přežitá kratochvíle

Problémem ale je, že ohňostroje lidé neodpalují jen na Silvestra. „To je něco, co mi vadí. Zvířata nemůžeme sedovat po delší období. Dokážu pochopit, že třeba lidé chtějí udělat dětem radost na Silvestra, ale proč jsou bezohlední a odpalují to dlouho před a po, to nechápu,“ připomíná Libuše Krejčová.

Pro zákaz ohňostrojů by pak byl David Číp ze Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. „Těžko můžeme říct, že se právě to konkrétní zvíře zranilo kvůli stresu. Řada divokých zvířat uhyne někde v ústraní a my se ten skutečný důvod nedozvíme. Ale z našeho pohledu je to přežitá kratochvíle, kterou bychom měli omezit každý za sebe,“ apeluje na lidi ekolog.

Současně také připomíná nedávno zveřejněnou vědeckou studii, která mluví o tunách jedovatých látek, jež se na Silvestra dostanou při odpalování ohňostrojů do vzduchu a otravují lidi i zvířata. „Zábavní pyrotechnika se musí vyrobit někde v Číně, kde nějakou ekologii výroby neřeší. Pak to tady dýcháme, vystresovaná jsou domácí i divoká zvířata. Opravdu k této kratochvíli v dnešní době nevidím žádný důvod,“ myslí si David Číp.

Například v Chlumci nad Cidlinou radnice ohňostroj už léta nepořádá. „Ani letos o tom neuvažujeme. Podle mě jsou to zbytečně vyhozené peníze. Ať si každý zastřílí, jak chce, my to neomezujeme. Ale řekl bych, že je toho víc než dost,“ myslí si městský radní a bývalý starosta Miroslav Uchytil.

Hledají alternativu

Hradec Králové má novoroční ohňostroj připravený na 1. ledna navečer. Nové vedení města ale zvažuje, zda v přežité tradici vůbec pokračovat. „Momentálně zpracováváme analýzu, jak je to s ohňostrojem v dalších českých městech a ve srovnatelných městech v Evropě. Myslíme si, že už jsou modernější způsoby a možnosti, nežli je klasický ohňostroj. Chceme, aby byl šetrný nejen k životnému prostředí, ale hlavně ke zvířatům,“ připomíná náměstkyně primátorky pro kulturu Ilona Dvořáková.

Politička věří, že se podaří najít odpovídající náhradu. „Věříme, že se podaří vybrat alternativu, která bude pro obyvatele Hradce přijatelná a přinese nový rozměr z hlediska moderních technologií. Taky bude samozřejmě záležet na finanční stránce.“ Vedení města by o budoucnosti novoročních oslav mělo rozhodnout během do konce března.