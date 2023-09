Bez tradičního ohňostroje z Bílé věže se budou muset obejít Hradečané na Nový rok. Nahradí ho videomapping promítaný na bývalou radnici v sousedství dominanty Velkého náměstí. Vedení města mluví o novém zážitku, ale také o ochraně přírody a zdraví. Opozice pak o vítězství zelené ideologie. Světelná show prodraží novoroční oslavy téměř trojnásobně.

„Je to blbost skončit s ohňostrojem. Je to tradice, hlavně pro děti to byla velká podívaná,“ rozhořčilo rozhodnutí radnice seniora Marka. Smířlivější je pak maminka dvou předškoláků Karolína Kosařová: „Je pravda, že jsme vždycky děti na ohňostroj vytáhly ven a kluci na to koukali s otevřenou pusou. Ale na druhou stranu máme i psa, který má z petard hrůzu, a ten si během Silvestra užije své,“ zamýšlí se mladá žena.

Hradec Králové tak zažil poslední velký ohňostroj z Bílé věže na Slavnostech královny Elišky na začátku září. Informace o zrušení novoroční tradice, která láká na první den roku do historického centra tisíce lidí, prosakovaly z magistrátu už delší dobu. „Smyslem bylo zvolit takový program pro lidi, aby zažili něco nového, zajímavého a zároveň šetrného k životnímu prostředí. Ostatně nahrazení ohňostroje videomappingem je i v souladu s naším záměrem omezit používání pyrotechniky ve městě,“ vysvětlila hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) s odkazem na vyhlášku, která platí už od května.

Dodala, že vedení města si uvědomuje kontroverznost rozhodnutí: „O pojetí této tradiční akce jsme v rámci vedení dlouho diskutovali. Víme, že v Hradci jsou milovníci i zapřisáhlí odpůrci ohňostrojů. Nakonec jsme se rozhodli jít novou cestou,“ shrnula primátorka.

Za nešťastnou považuje změnu místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský. „Žel je to projev toho, kdy ideologické postoje vítězí nad tím, co by chtěli obyvatelé města. Ohňostroj k oslavám Nového roku patří. Náhrada prostě v sobě nemá takové emoce, slavnostní ráz a podobně,“ řekl.

Podle Doksanského zrušení několikaminutového ohňostroje přírodu nijak zvlášť neochrání a pouze připraví Hradečany o společný a oblíbený zážitek. Podle něj není rozhodnutí vedení města racionální, argumenty o škodlivosti pro přírodu a zdraví lidí či zvířat považuje za zástupné.

„Ohňostroje jsou podobným symbolem jako například plastová brčka. Je rozhodně mnoho značně škodlivějších věcí, které se neřeší. Ve skutečnosti jde o ekologickou ideologii, na jejíž neblahé důsledky narážíme v dopravě i dalších oblastech a která prochází Evropu jako infekce,“ dodal opoziční zastupitel.

Na výraznou škodlivost ohňostrojů však upozorňují i vědci. „Kdyby takové množství nebezpečných látek vypouštěl průmyslový podnik, čelil by soudnímu řízení a uzavření. Lidé ale tento podivný mix jedů a karcinogenních látek přímo vdechují,“ uvedl například chemik Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů AV ČR.

Novinka bude násobně dražší

Ohňostroj tak v Hradci nahradí světelná show promítaná na fasádu barokní radnice, která stojí pod Bílou věží. „Chtěli bychom se zaměřit na krásy našeho města a život v něm. Předpokládáme, že show by měla trvat přibližně do deseti minut,“ nastínila scénář vrcholu Novoročních oslav v historickém centru města náměstkyně pro kulturu a turistiku Ilona Dvořáková.

Konkrétní téma se bude teprve vymýšlet. „Videomapping bude projednávat také hradecké zastupitelstvo spolu s poskytnutím potřebných finančních prostředků ve výši 1,5 milionu korun,“ upřesnila mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. Částka má pokrýt nejen videomapping, ale celý program tradiční akce První den spolu. Letos stála stejná akce přes půl milionu, samotný ohňostroj pak 183 tisíc korun.

