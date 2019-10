Řidiči, kteří čekali v pondělní dopravní špičce při příjezdu do Hradce Králové problémy, byli mile překvapení. Dopravní omezení totiž nezačalo. A i přes platné rozhodnutí ještě dlouho nezačne. „V současné chvíli běží výběrové řízení na zhotovitele," řekl Deníku Miloš Macháček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že vítěz by měl být známý zhruba za tři týdny. Ani potom ale částečná uzavírka nezačne. „Firma bude muset sehnat speciální svodidla, která jsou ve stanovení krajského úřadu předepsaná. Objednací lhůty tam jsou okolo dvou až tří měsíců, takže dřív jak v únoru omezení nezačne," přiznal Macháček, který přitom před dvěma týdny předpokládal mnohem dřívější začátek uzavírky.

ŘSD podrobnou diagnostikou nedávno zjistilo, že nadjezd přes železniční trať v Koutníkově ulici je ve velmi špatném stavu a má skryté statické závady. V sedmibodové stupnici hodnocení stavu mostů byl ohodnocen číslem šest. Společně s projektanty proto ŘSD rozhodlo o tom, že místo tří pruhů budou dál fungovat na nadjezdu pouze dva. Příjezd do Hradce Králové ve směru od Jičína či Jaroměře to řidičům zkomplikuje na několik let. V místě se tvoří ve špičce fronty už nyní. Zúžení ze dvou pruhů na jeden to ještě zhorší. A to na dlouho. Krajský úřad prozatím povolil částečnou uzavírku do konce roku 2023. Ani to ale možná nebude stačit. Protože je podle ŘSD nadjezd prakticky neopravitelný, plánuje vedle něj nejprve postavit další most, přesunout na něj dopravu a starý zdemolovat. Na jeho místě pak postaví silničáři druhý most. Celkově by tak měly být k řidičům k dispozici dva mosty s celkem čtyřmi jízdními pruhy. Toho se však řidiči dočkají až za mnoho let.