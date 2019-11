V úseku od okružní křižovatky silnic I/11 a II/324 při místní části Kukleny (Bláhovka) po okružní křižovatku silnic I/11 a místní komunikace ulice Dvorská při místní části Svobodné Dvory pracují od tohoto týdne silničáři na opravě povrchu vozovky. V úseku dlouhém zhruba dva kilometry je provoz veden pouze po pravé straně vozovky ve směru od ČKD, kde je zachován jeden jízdní pruh pro oba směry.

Hotovo by podle plánu Ředitelství silnic a dálnic mělo být do 29. listopadu, v případě nepříznivých podmínek počítají silničáři s rezervou až do 8. prosince.

Na místě se tvoří zejména v odpolední špičce výrazné kolony, lidé ve směru od ČKD ve čtvrtek stáli už od Lochenic, zdržení může být až půl hodiny.