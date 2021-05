"Na začátku epidemie při první vlně jsme trošku odpočívali, věnovali se rodinám, sledovali jsme, jak se to vyvíjí. Ale po nějaké době jsme přemýšleli, co dál, co můžeme dělat," vysvětluje principál Tomáš Langr.

Streamování, ke kterému některá divadla přistoupila, se podle ředitele Dobrého divadla, příliš neosvědčilo. "Kouzlo divadla je v tom, že herci na vás působí svou energií, divadlo je právě to naživo a koncerty jsou něco podobného. A tak jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom vyhověli vládním omezením. Podíval jsem se na gočárovskou architekturu Hradce a řekl jsem si, že to jsou vlastně amfiteátry, uzavřené bloky domů uvnitř, kterých je život, parčíky, lavičky, houpačky. Když jdou lidé po ulici, tak to nevidí, ale vidí to ti, kteří v domech bydlí. A tak jsem si řekl, když tady máme amfiteátry, proč nehrát tam," pokračuje Tomáš Langr.

První koncert proběhl před loňskými Vánoci ve vnitrobloku na Ulrychově náměstí. Obyvatelům domu zahrál Pražský pouťový orchestr. Vystoupení z oken a balkónů sledovalo několik desítek lidí. Koncert se vydařil, ale kvůli zimnímu počasí, ve kterém se muzikantům moc dobře nehraje, se další vystoupení přesunula až na duben.

Řediteli Dobrého divadla se s myšlenkou koncertů ve vnitroblocích podařilo zaujmout hradecký magistrát a nadchnout několik sponzorů. Záštitu nad akcemi převzal senátor Jan Holásek, který pořadatele rovněž finančně podpořil. Na dubnovém koncertu vystoupila místní romská kapela Terne Čhave, která zahrála už ve třech vnitroblocích v centru města.

Zorganizovat hudební produkci ve vnitřních prostorách bytových domů by podle Tomáše Langra nešlo bez dobré spolupráce s komisí místní samosprávy. Aby dostáli platným omezením, obrátili se hradečtí divadelníci na krajskou hygienu. Vystupující umělci museli dodržet rozestupy a mít respirátory, které si mohli při zpěvu sundat. "Oznámili jsme na magistrát, městskou i státní policii, že koncert bude. Přišli nás i zkontrolovat městští strážníci. Před koncertem volali, tak jsme je pozvali. Přijeli, zavlnili se do rytmu na cikánské čardáše a zase šli," popisuje principál divadla.

Zdroj: Archiv

Koncerty měly podle Tomáše Langra mezi obyvateli vnitrobloků pozitivní ohlas. "Jedna paní se rozplakala a přišla nám dát stokorunu, lidi tleskali a tančili na balkónech, někteří házeli peníze z oken" popisuje. Organizátoři zaznamenali i zájem mezi lidmi z ulice. Další koncert ve třech hradeckých vnitroblocích, na kterém vystoupí Pražský pouťový orchestr, se chystá za dva týdny.

A plány má Dobré divadlo i do budoucna. V červnu by měla vystoupit pražská bluesová kapela Brownies. Podle Tomáše Langra by mohly podobné akce oživit i některé opomíjené veřejné prostory v Hradci, z koncertů ve vnitroblocích by mohla být dobrý tradice. "Můžeme být inspirací pro jiné pořadatele, nemáme na to copyright. Líbí se vám to, tak nenaříkejte a něco dělejte. Zeptejte se, jak jsme to dělali, rádi vám všechno řekneme," vyzývá ředitel Dobrého divadla.